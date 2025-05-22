IA na cibersegurança: como a IA está impactando a luta contra o crime cibernético

As ciberameaças com tecnologia de IA assumem muitas formas. Nos últimos anos, a rápida evolução de malware com IA permitiu que hackers desenvolvessem malware mais evasivo e adaptável, o que aumenta significativamente a eficácia de ataques de malware e ransomware.

O ransomware, um tipo de malware que criptografa os dados da vítima e exige um resgate por sua liberação, tornou-se mais formidável com a integração da IA. Os criminosos virtuais agora podem usar IA em ataques de ransomware para evitar detecção e executar ataques mais rápidos e complexos.

O malware adaptativo potencializado por IA permite que hackers contornem medidas de segurança de forma mais eficaz. Ao analisar o tráfego de rede, esse tipo de malware com aprendizado de máquina aprende a imitar o comportamento legítimo do usuário e pode alterar suas ações, estilo de comunicação e código para evitar a detecção por sistemas de segurança tradicionais.

Além disso, algoritmos de aprendizado de máquina permitem que invasores identifiquem com mais precisão vulnerabilidades em sistemas de segurança, visem os dados mais valiosos e adaptem métodos de criptografia às características específicas de um sistema, dificultando a descriptografia das informações roubadas. Alguns atacantes de ransomware também usam IA para automatizar certas tarefas, como criptografia, a fim de acelerar ataques e deixar as vítimas com menos tempo para responder.