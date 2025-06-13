La sécurité des API sous la surveillance du gouvernement fédéral : un signal d'alarme pour les DSI

Les récentes enquêtes fédérales sur les fuites de données liées aux API ont tiré la sonnette d'alarme pour un grand nombre d'entreprises technologiques et de télécommunications. Dans de nombreux cas, les attaquants ont exploité des points de terminaison d'API mal sécurisés pour accéder aux données sensibles des clients, ce qui a mis en lumière des failles critiques dans la sécurité des entreprises et conduit à la mise en place d'une surveillance réglementaire.

Face à la prolifération des API dans les infrastructures digitales, les organismes de réglementation fédéraux ont augmenté leurs attentes en matière de protection des données circulant via ces interfaces.

Pour les DSI et les RSSI techniques, ces incidents démontrent le besoin urgent d'évaluer si leurs pratiques actuelles en matière de sécurité des API suffisent à atténuer les risques, mais aussi à répondre aux exigences des cadres en constante évolution telles que la norme Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS v4.0), le règlement général sur la protection des données (RGPD), la loi Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) et la loi sur la résilience opérationnelle numérique (DORA).

La prise en compte proactive du risque lié aux API dans ces réglementations peut aider les organisations à contrebalancer la surveillance accrue du gouvernement fédéral.