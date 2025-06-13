Segurança de API sob escrutínio federal: um alerta para CIOs

Investigações federais recentes sobre incidentes de exposição de dados relacionados à API serviram como um alerta para muitas empresas de tecnologia e telecomunicações. Em vários casos, invasores exploraram pontos de extremidade de API mal protegidos para obter acesso a dados confidenciais de clientes, expondo lacunas críticas na segurança corporativa e desencadeando escrutínio regulatório.

À medida que as APIs continuam a se proliferar pelas infraestruturas digitais, os reguladores federais estão elevando as expectativas quanto a como as organizações protegem os dados que fluem por essas interfaces.

Para CIOs e CISOs técnicos, esses incidentes destacam uma necessidade urgente de avaliar se as práticas atuais de segurança de API são suficientes não apenas para mitigação de riscos, mas também para conformidade com estruturas em evolução, como o Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS) v4.0, a Lei de proteção à informação (GDPR), a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA) e a Lei de Resiliência Operacional Digital (DORA).

Ser proativo ao considerar o risco de APIs dentro dessas regulamentações pode ajudar as organizações a compensar a fiscalização federal intensificada.