Seguridad de API bajo escrutinio federal: una llamada de atención para los directores de TI

Los directores de informática que dirigen la infraestructura digital y las iniciativas de riesgo deben adoptar un enfoque deliberado y estructurado en cuanto a la seguridad de las API. La prioridad número 1: Se debe contar con una visibilidad completa del entorno de API. Sin un inventario en tiempo real en entornos de nube, locales e híbridos, es casi imposible proteger o auditar el uso eficaz de las API.

A continuación, la seguridad debe integrarse desde el principio. Esto incluye la implementación de una autenticación sólida, la validación de todas las entradas y la aplicación de acceso con privilegios mínimos en todas las API de la organización. La observabilidad es igualmente esencial. La supervisión del tráfico de API en tiempo real permite a los equipos detectar anomalías de forma temprana y responder antes de que los riesgos aumenten, lo que supone un requisito importante para muchos marcos normativos.

Los esfuerzos de seguridad también deben ir de la mano de los requisitos de cumplimiento. Mantener una alineación clara entre los controles y marcos de trabajo de API como PCI DSS, RGPD, HIPAA y DORA permite a las organizaciones demostrar el progreso, documentar pruebas y prepararse para auditorías con confianza.

Finalmente, la resiliencia debe ponerse a prueba constantemente. Las API deben formar parte de su estrategia de pruebas de seguridad más amplia y de la planificación de la resiliencia operativa, no de una reflexión posterior. Especialmente para las organizaciones de la Unión Europea que deben ajustarse a la normativa DORA, la capacidad de simular ataques, evaluar escenarios de fracaso y garantizar la continuidad se está convirtiendo en una expectativa esencial.