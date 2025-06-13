La sicurezza delle API sotto esame da parte delle autorità federali: un campanello d'allarme per i CIO

I CIO che guidano iniziative legate all'infrastruttura digitale e al rischio devono adottare un approccio consapevole e strutturato alla sicurezza delle API. La priorità assoluta: ottenere una visibilità totale dell'ambiente API. Senza un inventario in tempo reale che includa ambienti cloud, on-premise e ibridi, è quasi impossibile proteggere o verificare l'uso delle API in modo efficace.

Il secondo passo è integrare la sicurezza fin dalla progettazione. Ciò include l'implementazione di solidi meccanismi di autenticazione, la convalida di tutti gli input e l'applicazione dell'accesso basato sul privilegio minimo in ogni API presente all'interno dell'organizzazione. L'osservabilità è altrettanto essenziale. Il monitoraggio del traffico API in tempo reale consente ai team di rilevare tempestivamente le anomalie e intervenire prima che i rischi si aggravino, un requisito importante per molti framework normativi.

Anche le misure di sicurezza devono essere mappate direttamente ai requisiti di conformità. Mantenere un allineamento chiaro tra i controlli delle API e framework come PCI DSS, GDPR, HIPAA e DORA permette alle organizzazioni di dimostrare i progressi compiuti, fornire prove documentali e prepararsi agli audit con maggiore sicurezza.

Infine, è necessario testare continuamente la resilienza. Le API devono essere parte integrante di una strategia più ampia di test sulla sicurezza e della pianificazione della resilienza operativa, non un elemento secondario. Soprattutto per le organizzazioni nell'UE soggette al DORA, la capacità di simulare attacchi, valutare scenari di malfunzionamento e garantire la continuità operativa sta diventando un requisito di base.