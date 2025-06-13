連邦政府の監視下にある API セキュリティ：CIO への警鐘

API 関連のデータ漏えいインシデントに関する最近の連邦政府の調査は、多くのテクノロジー企業や通信企業に早期に警告を発しています。複数のケースで、攻撃者は、セキュリティの不十分な API エンドポイントを悪用して、顧客の機微な情報にアクセスし、企業のセキュリティにおける重大なギャップを露出させます。これにより、企業は規制の調査対象になるというわけです。

デジタルインフラ全体で API が普及し続ける中、連邦政府の規制当局は、これらのインターフェースを介して流れるデータを組織が保護する方法について期待を高めています。

技術的な知識を持つ CIO および CISO にとって、これらのインシデントは、現在の API セキュリティの事例がリスク緩和だけでなく、Payment Card Industry Data Security Standard（PCI DSS v4.0）や 一般データ保護規則（GDPR）、Health Insurance Portability and Accountability Act（HIPAA）、そしてデジタル・オペレーショナル・レジリエンス法（DORA）などの変化し続けるフレームワークへの準拠も急務であることを強調するものです。

API のリスクをこれらの規制に組み込むことに積極的に取り組むことで、連邦政府による監視の高まりを相殺することができます。