Le violazioni evidenziano le vulnerabilità dell'AI e delle API nelle supply chain dei software

Anche Akamai ha esaminato questo incidente per stabilire se i criminali fossero stati in grado di violare i token OAuth per accedere all'istanza di Salesforce. Abbiamo riscontrato che erano stati esposti solo alcuni dati presenti nei ticket di assistenza.

Il motivo di questa esposizione limitata dei dati di Akamai risiede nel fatto che tutti i dati personali e altre informazioni sensibili presenti nei ticket di assistenza vengono automaticamente eliminati 120 giorni dopo la chiusura dei ticket in conformità agli standard stabiliti da Akamai in termini di privacy e sicurezza in fase di progettazione. Inoltre, non abbiamo trovato segni di un potenziale abuso di questi dati. I clienti interessati sono stati informati dell'incidente.

L'evento è stato limitato a Salesforce e non ha in alcun modo interessato le piattaforme, i sistemi di rete o i servizi di produzione di Akamai né i dati relativi al traffico dei clienti che sono stati elaborati sulle piattaforme di Akamai. L'integrazione interessata è stata utilizzata solo all'interno di Salesforce ed è stata rimossa non appena rilevato l'incidente.