Violação destaca vulnerabilidades de IA e APIs nas cadeias de fornecimento de software

É prática padrão para as equipes de segurança de grandes organizações fazerem uma diligência significativa sobre seus fornecedores de software. Eles normalmente procuram a adesão aos princípios de Segurança por design, conformidade com as normas de privacidade de dados e até mesmo fatores como fazer verificações de antecedentes dos engenheiros que codificam o aplicativo, entre outros.

Assim como nas cadeias de suprimentos físicas, geralmente não é o fornecedor principal que causa um problema, mas sim os fornecedores de um fornecedor. Isso parece ser o que aconteceu na violação de dados que afeta o Salesforce por meio de sua integração com o agente de chat de IA do Salesloft, Drift.