Une violation met en évidence les vulnérabilités de l'IA et des API dans les chaînes d'approvisionnement de logiciels

Les équipes de sécurité des grandes entreprises réalisent de manière courante des vérifications préalables importantes sur leurs fournisseurs de logiciels. Ils s'intéressent généralement au respect des principes de sécurité par conception, à la conformité aux réglementations sur la confidentialité des données, et même à des facteurs tels que la vérification des antécédents des ingénieurs qui codent l'application, entre autres.

Comme dans les chaînes d'approvisionnement physiques, ce n'est souvent pas le fournisseur principal qui pose problème, mais plutôt les fournisseurs d'un fournisseur. Cela semble être ce qui s'est passé lors de la violation de données affectant Salesforce à travers son intégration avec Drift, l'agent de chat IA de Salesloft.