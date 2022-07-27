O maior ataque DDoS europeu já registrado

O risco de ataques de negação de serviço distribuída (DDoS) nunca foi tão grande. Nos últimos anos, as organizações enfrentaram uma enxurrada de extorsão DDoS, novas ameaças, hacktivismo patrocinado pelo Estado e inovações sem precedentes no cenário de ameaças.

E os invasores não mostram sinais de que pretendem cessar.

Na quinta-feira, 21 de julho, a Akamai detectou e mitigou o maior ataque DDoS já lançado contra um cliente europeu na plataforma Prolexic, com tráfego de ataque distribuído globalmente chegando a 853,7 Gbps e 659,6 Mpps em 14 horas. O ataque, que visava uma linha de endereços IP de clientes, formou o maior ataque horizontal global já atenuado na plataforma Prolexic.