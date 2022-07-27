La plus grande attaque DDoS jamais lancée en Europe

Le risque d'attaque par déni de service distribué (DDoS) n'a jamais été aussi élevé. Ces dernières années, les entreprises ont subi une avalanche d'extorsions DDoS, de nouvelles menaces, d'hacktivisme soutenu par l'État et d'innovations sans précédent de l'écosystème des menaces.

Et les pirates ne montrent aucun signe de fatigue.

Le jeudi 21 juillet 2022, Akamai a détecté et bloqué la plus grande attaque DDoS jamais lancée contre un client européen sur la plateforme Prolexic, avec un trafic d'attaque distribué à l'échelle mondiale atteignant un pic de 853,7 Gbit/s et 659,6 Mbit/s sur 14 heures. L'attaque, qui visait de nombreuses adresses IP de clients, est la plus grande attaque horizontale mondiale atténuée sur la plateforme Prolexic depuis sa création.