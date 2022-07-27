ヨーロッパ最大規模の DDoS 攻撃

分散型サービス妨害 攻撃（DDoS） のリスクはこれまでになく高まっています。過去数年にわたり、多くの組織が DDoS 脅迫の急増、新たな脅威、国家の支援を受けたハッカー行為、脅威の状況における前例のない変革に直面してきました。

攻撃者が手を緩める気配はまったくありません。

2022 年 7 月 21 日木曜日、Akamai は Prolexic プラットフォームでヨーロッパのお客様に対する過去最大規模の DDoS 攻撃を検知し緩和しました。このグローバルに分散した攻撃トラフィックは 14 時間におよび、ピーク時には 853.7 Gbps および 659.6 Mpps に達しました。この攻撃は、一定範囲の顧客 IP アドレスを標的としており、これまで Prolexic プラットフォームで緩和したグローバルな水平方向の攻撃のなかで最大規模のものでした。