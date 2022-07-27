Bisher größter DDoS-Angriff in Europa

Das Risiko von DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) war noch nie so groß. In den letzten Jahren sahen sich Unternehmen mit einer Flut von DDoS-Erpressungen, neuen Bedrohungen, staatlich gefördertem Hacktivismus und beispiellosen Innovationen bezüglich der Art der Bedrohungen konfrontiert.

Und die Angreifer zeigen keinerlei Anzeichen nachzulassen.

Am Donnerstag, den 21. Juli 2022, hat Akamai den größten DDoS-Angriff, der jemals auf der Prolexic-Plattform gegen einen europäischen Kunden gestartet wurde, entdeckt und abgewehrt. Der Angriff dauerte über 14 Stunden und der weltweit verteilte Angriffstraffic erreichte Spitzenwerte von 853,7 Gbit/s sowie 659,6 Millionen Paketen pro Sekunde. Der Angriff, der auf eine Vielzahl an IP-Adressen des Kunden ausgerichtet war, war der weltweit größte horizontale Angriff, der jemals auf der Prolexic-Plattform abgewehrt wurde.