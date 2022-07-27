El mayor ataque DDoS registrado en Europa

El riesgo de los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) nunca ha sido tan grande. Durante los últimos años, las organizaciones se han encontrado con una avalancha de extorsiones de DDoS, nuevas amenazas, hacktivismo patrocinado por el Estado y una innovación sin precedentes en el panorama de las amenazas.

Y no parece que los atacantes vayan a parar.

El jueves 21 de julio de 2022, Akamai detectó y mitigó en la plataforma Prolexic el mayor ataque DDoS que se haya lanzado contra un cliente europeo, con un tráfico de ataque distribuido globalmente que alcanzó los 853,7 Gbps y los 659,6 Mpps a lo largo de 14 horas. El ataque, que tenía como objetivo varias direcciones IP de clientes, creó el mayor ataque horizontal global que se haya mitigado en la plataforma Prolexic.