Il più vasto attacco DDoS mai lanciato in Europa

Il rischio di subire attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) non è mai stato così elevato. Nel corso degli ultimi anni, le organizzazioni hanno dovuto fronteggiare una mare di attacchi DDoS a scopo di estorsione, nuove minacce, attività di hacktivismo filo-governative e un'innovazione senza precedenti nel panorama delle minacce.

In tutto ciò, gli autori degli attacchi non mostrano alcun segno di cedimento.

Giovedì 21 luglio 2022, Akamai ha rilevato e mitigato il più vasto attacco DDoS mai lanciato contro un cliente europeo sulla piattaforma Prolexic, con un traffico distribuito a livello globale che ha raggiunto un picco di 853,7 Gbps e 659,6 Mpps in 14 ore. L'attacco, che ha preso di mira una serie di indirizzi IP dei clienti, ha formato il più vasto movimento orizzontale mai mitigato sulla piattaforma Prolexic.