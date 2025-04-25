API 보안 유출이란 무엇일까요?

API 보안 유출이란 권한이 없는 주체가 API를 통해 시스템이나 데이터에 접속하는 사이버 인시던트를 말합니다. API를 보호하는 보안 조치가 감염되거나, 조작되거나, 불충분해 악의적인 공격자가 시스템의 취약점을 악용할 수 있는 상황에서 발생할 수 있습니다.

API는 서로 다른 소프트웨어 애플리케이션이 서로 통신하고 데이터를 교환할 수 있는 인터페이스입니다. 최신 소프트웨어와 웹 서비스의 기능에 매우 중요하며, 다양한 시스템과 서비스를 통합할 수 있게 해줍니다.

하지만 API는 잠재적인 보안 리스크도 내포하고 있습니다. API 보안 유출은 무단 데이터 접속, 데이터 도난, 심지어 시스템 기능 조작으로 이어질 수 있습니다. 여기에는 민감한 고객 정보, 기업 데이터에 대한 접속 권한 또는 시스템의 필수적인 부분에 대한 제어 권한 획득이 포함될 수 있습니다.

일반적인 API 보안 취약점으로는 취약한 인증, 암호화 부족, 안전하지 않은 엔드포인트, 부적절한 키 관리, 결함이 있는 API 로직 등이 있습니다. 잠재적인 보안 유출을 막으려면 엄격한 인증 및 권한 부여 프로토콜 구축, 정기적인 보안 감사, API 게이트웨이 사용과 같은 강력한 API 보안 조치로 이러한 문제를 해결하는 것이 중요합니다.