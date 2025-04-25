API 보안을 평가하는 방법

API 보안 평가는 API 자체와 API가 처리하는 민감한 데이터의 무결성, 기밀성, 가용성을 유지하는 데 도움이 되는 중요한 프로세스입니다.

이 평가는 잠재적 취약점을 탐지하고, 다양한 공격 시나리오를 시뮬레이션하며, 현재 구축된 보안 시스템의 견고함을 평가하는 것을 목표로 하고 있습니다.

평가 중에 검토해야 할 주요 영역은 인증 및 권한 부여 메커니즘, 암호화 표준, 오류 처리 절차, 전송률 제한 조치, 인풋 검증입니다.

이 평가의 목적은 악용될 수 있는 모든 취약한 부분을 찾아내어 기업이 이를 해결할 수 있도록 하는 것입니다.