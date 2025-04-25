API 보안을 평가하는 방법

API 평가에는 API의 설계, 구축, 사용을 검토하는 과정이 포함됩니다. 여기에는 보안 통신 테스트, 적절한 인증 및 권한 부여 확인, SQL 인젝션 또는 크로스 사이트 스크립팅(XSS)과 같은 취약점 검사, 오류 처리 및 전송률 제한의 모범 사례 확인 등이 포함됩니다.
자동화된 툴 및 수동 모의 해킹은 포괄적인 평가에 사용할 수 있습니다.
API 보안 평가는 API 자체와 API가 처리하는 민감한 데이터의 무결성, 기밀성, 가용성을 유지하는 데 도움이 되는 중요한 프로세스입니다.
이 평가는 잠재적 취약점을 탐지하고, 다양한 공격 시나리오를 시뮬레이션하며, 현재 구축된 보안 시스템의 견고함을 평가하는 것을 목표로 하고 있습니다.
평가 중에 검토해야 할 주요 영역은 인증 및 권한 부여 메커니즘, 암호화 표준, 오류 처리 절차, 전송률 제한 조치, 인풋 검증입니다.
이 평가의 목적은 악용될 수 있는 모든 취약한 부분을 찾아내어 기업이 이를 해결할 수 있도록 하는 것입니다.
API는 많은 웹 애플리케이션, 모바일 애플리케이션, 마이크로서비스 프레임워크의 중추적 역할을 합니다. API가 널리 사용됨에 따라 API는 사이버 범죄의 매력적인 표적이 되고 있습니다.
API 보안 조치가 미흡하여 수많은 유출이 발생했고 이로 인해 데이터 유출, 무단 접속, 서비스 중단과 같은 주요 해킹이 발생했습니다.
API 보안 평가를 수행하면 API와 관련된 리스크를 조기에 탐지하고 방어함으로써 API 보안을 유지할 수 있습니다.
Akamai는 완벽한 파악, 엔드포인트 검색, 시그니처 및 행동 탐지, 인라인 및 자동 응답 정책을 통해 포괄적인 API 보안을 제공합니다.
Akamai의 대표적인 WAAP 솔루션인 App & API Protector는 실시간으로 악성 트래픽 유입을 차단함으로써 웹 사이트, 애플리케이션, API를 보호합니다. API Security는 API & Protector가 허용하는 트래픽과 기업 내 모든 곳에서 모든 API를 검색하고, 행동 애널리틱스를 통해 비정상적인 활동을 탐지하며, 위협 및 악용에 자동으로 대응합니다. 또한 Akamai Identity Cloud 솔루션을 활용하면 사용자 인증 프로토콜을 강화할 수 있습니다. 매니지드 서비스부터 위협 탐지에 이르기까지 다양한 분야의 보안 전문가로 구성된 Akamai 팀은 API 보안 모범 사례에 대한 전문적 조언을 제공함으로써 기업이 안전한 API 환경을 구축할 수 있도록 지원합니다.
상세한 API 보안 평가에서는 다음과 같은 몇 가지 핵심 요소를 고려해야 합니다.
인증 및 권한: API는 OAuth나 JWT와 같은 강력한 메커니즘을 구축해 정상적이고 권한이 부여된 사용자 또는 서비스만 API에 접속할 수 있도록 해야 합니다.
암호화: API를 통해 전송되는 모든 데이터는 HTTPS와 같은 보안 프로토콜을 사용해 암호화하여 도청 및 중간 머신 공격으로부터 보호해야 합니다.
오류 처리: 오류 메시지를 통한 잠재적인 정보 유출을 방지하려면 적절한 오류 처리가 중요합니다.
전송률 제한: 전송률 제한을 구축하면 지정된 기간 내 사용자 또는 서비스 요청 수를 제한하여 API 오용을 방어하는 데 도움이 됩니다.
인풋 검증: 모든 인풋을 검증하고 위협 요소를 제거하여 흔히 발생하는 인젝션 공격을 방지합니다.
완벽한 API 보안을 위해서는 정기적인 취약점 평가와 모의 해킹이 필요합니다. 기업은 이러한 테스트를 활용해 잠재적인 보안 문제를 선제적으로 탐지하고 해결하여 API를 안전하고, 효율적이며, 안정적인 상태로 유지할 수 있습니다.
API 보안 평가 설문지는 기업의 API 보안을 평가하기 위한 중요한 툴입니다.
다음은 보안 리스크 및 취약점 탐지에 도움이 되는 30가지 질문으로 API 보안 평가 설문지에 포함할 수 있습니다.
이러한 질문에 답함으로써 기업은 API의 보안 상태를 더 잘 파악할 수 있습니다. API 보안 평가를 정기적으로 실시해 보안 리스크를 해결하고 API의 보안을 유지하는 것이 중요합니다.
API 보안 평가는 취약점, 잠재적 리스크, 약점을 탐지하기 위해 API의 보안 시스템을 체계적으로 평가하는 것입니다. 여기에는 인증, 권한 부여, 암호화, 전송률 제한, 인풋 검증 등의 요소를 검토하고 테스트하는 작업이 포함됩니다.
평가의 목표는 API에서 안전한 통신을 제공하고 API가 처리하는 민감한 데이터를 적절히 보호하는지 확인하는 것입니다.
API 보안 테스트에는 인증 및 권한 부여 프로토콜 검증, 응답 헤더 또는 오류 메시지에서 데이터 유출 검사, 암호화 방법 테스트, 악용 방지를 위한 전송률 제한 확인, 인젝션 공격 방지를 위한 인풋 검증과 같은 여러 단계가 포함됩니다. Postman, SoapUI와 같은 툴 및 OWASP ZAP와 같은 자동화된 솔루션이 이러한 테스트를 수행하는 데 도움이 될 수 있습니다.
API 평가에는 API의 설계, 구축, 사용을 검토하는 과정이 포함됩니다. 여기에는 보안 통신 테스트, 적절한 인증 및 권한 부여 확인, SQL 인젝션 또는 크로스 사이트 스크립팅(XSS)과 같은 취약점 검사, 오류 처리 및 전송률 제한의 모범 사례 확인 등이 포함됩니다.
자동화된 툴 및 수동 모의 해킹은 포괄적인 평가에 사용할 수 있습니다.
API를 사용해 보안 테스트를 수행하려면 인증 및 권한 부여 메커니즘을 검증하고, 데이터 전송의 보안을 확인하고, 인젝션 공격과 같은 취약점을 테스트하고, API의 오류 처리 및 전송률 제한 메커니즘을 검사해야 합니다. Postman, SoapUI, OWASP ZAP와 같은 툴이 이 프로세스에 도움이 될 수 있습니다.
API는 서로 다른 소프트웨어 애플리케이션이 서로 통신할 수 있도록 지원하는 일련의 프로토콜 및 정의입니다.
API 키는 사용자, 개발자 또는 호출 프로그램을 API에 인증하는 데 사용되는 고유 식별자입니다. 기본적으로 API에 대한 접속을 제어하는 데 사용되는 비밀 토큰입니다.
API 보안 테스트에는 정적 및 동적 분석, 퍼즈 테스트, 모의 해킹과 같은 방법이 포함될 수 있습니다. 이러한 방법은 취약점을 탐지하고, 예상치 못한 인풋이나 잘못 포맷된 인풋에 대한 시스템의 안정성을 테스트하며, 실제 공격을 시뮬레이션하여 API 보안을 평가하는 데 도움이 됩니다.
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼에서 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다.