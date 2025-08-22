X
O que são violações de segurança de APIs?

Uma violação de segurança de APIs se refere a um incidente cibernético em que uma entidade não autorizada consegue acesso a um sistema ou a dados por meio da API. Isso pode ocorrer quando as medidas de segurança que protegem a API são comprometidas, manipuladas ou insuficientes, permitindo que agentes mal-intencionados explorem as vulnerabilidades do sistema.

As APIs são interfaces que permitem que diferentes aplicações de software se comuniquem entre si e troquem dados. Elas são cruciais para a funcionalidade de software e serviços da Web modernos, permitindo a integração de diferentes sistemas e serviços.

No entanto, as APIs também representam possíveis riscos de segurança. Uma violação de segurança de APIs pode gerar acesso não autorizado, roubo de dados ou até mesmo manipulação da funcionalidade do sistema. Isso pode incluir o acesso a informações confidenciais de clientes, dados corporativos ou controle sobre partes integrantes do sistema.

As vulnerabilidades comuns de segurança de APIs incluem autenticação fraca, ausência de criptografia, pontos de extremidade desprotegidos, gerenciamento inadequado de chaves e lógica de APIs com defeito. É importante lidar com esses problemas com medidas de segurança de API robustas, como a implementação de protocolos rigorosos de autenticação e autorização, auditorias regulares de segurança e o uso de gateways de API, para impedir possíveis violações.

Entendendo as origens das violações de segurança de APIs

As violações de segurança de APIs são uma área de preocupação cada vez mais significativa devido ao papel fundamental que as APIs desempenham no cenário digital atual.

O aumento do uso de APIs abriu portas para possíveis violações de segurança. O início dessas violações remonta ao início dos anos 2000, quando as APIs começaram a proliferar, e as complexidades de gerenciá-las cresceram drasticamente.

A expansão de APIs e o surgimento de violações de segurança

À medida que a demanda por mais serviços e funcionalidades interconectados aumentou, as APIs se tornaram componentes integrais de aplicações e serviços da Web. No entanto, essa expansão também trouxe muitas ameaças de segurança. Nos primórdios das APIs, a segurança não era o foco principal.

Diagrama que ilustra os três princípios básicos de uma arquitetura de segurança Zero Trust: 'Todas as entidades não são confiáveis por padrão', 'O acesso com privilégios mínimos é aplicado' e 'O monitoramento de segurança abrangente é implementado'.

As organizações estavam mais concentradas no uso de APIs para melhorar seus serviços e aumentar a interoperabilidade entre diferentes aplicações de software. Consequentemente, os recursos fundamentais de segurança eram frequentemente ignorados ou abordados inadequadamente, o que levou às primeiras violações de segurança de APIs.

As crescentes ameaças e a importância da segurança de APIs

Com o tempo, conforme o número de violações aumentou, a segurança de APIs entrou em ação. Ataques cibernéticos começaram a explorar vulnerabilidades das APIs para conseguir acesso não autorizado a dados confidenciais ou interromper operações de sistemas.

As ameaças comuns à segurança de APIs incluíam autenticação fraca, criptografia insuficiente, pontos de extremidade desprotegidos, gerenciamento inadequado de chaves e lógica de API com defeito. Como resultado, as violações de segurança de APIs se tornaram uma preocupação crescente para empresas e organizações em todo o mundo, devido ao potencial de roubo de dados, perda de confiança dos clientes, não conformidade normativa e perdas financeiras associadas.

Violações de segurança de APIs atualmente

No ambiente atual, as violações de segurança de APIs continuam sendo um desafio contínuo. Com o crescimento contínuo do uso de APIs, principalmente com o aumento dos serviços baseados em nuvem, dispositivos de IoT e aplicações móveis, as APIs são um alvo atrativo para cibercriminosos.

As organizações precisam implementar estratégias abrangentes de segurança de APIs, incluindo protocolos rígidos de autenticação e autorização, auditorias regulares de segurança, criptografia de dados, práticas seguras de codificação e uso de gateways de APIs. Essas medidas são importantes para se proteger contra violações de segurança de APIs e garantir a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade dos serviços digitais.

Proteção de APIs com a Akamai

A Akamai traz soluções abrangentes para oferecer proteção robusta contra violações de segurança de APIs. Como líder mundialmente reconhecida em serviços de CDN e segurança em nuvem, a Akamai reconhece a importância de proteger as APIs para manter a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade dos serviços digitais.

Nossos produtos foram criados para proteger APIs contra uma ampla variedade de ameaças, incluindo acesso não autorizado, violações de dados, ataques de DDoS e muito mais.

Mitigação de riscos com as soluções de segurança de APIs da Akamai

As soluções de segurança de APIs da Akamai foram criadas para mitigar os riscos associados às APIs.

Abordagem proativa da Akamai à segurança de APIs

A Akamai segue uma abordagem proativa à segurança de APIs. Monitoramos continuamente o crescente cenário de ameaças e implementamos inteligência avançada e em tempo real contra ameaças para detectar e evitar possíveis ataques.

Aproveitamos o aprendizado de máquina e as tecnologias de IA para identificar padrões e prever possíveis ameaças, permitindo, assim, implementar medidas defensivas imediatamente. Também promovemos práticas de codificação seguras e fornecemos diretrizes e recursos para que os desenvolvedores garantam integrações de API seguras.

Capacitando empresas com a segurança de APIs da Akamai

A Akamai desempenha um papel importante em proteger as empresas contra violações de segurança de APIs. Nossas soluções abrangentes de segurança de APIs capacitam as empresas a criar e implantar APIs com confiança, sabendo que elas estão protegidas contra as muitas ameaças no cenário digital atual.

As soluções de segurança de APIs da Akamai oferecem uma combinação de tecnologias avançadas, monitoramento proativo e experiência profunda, garantindo que suas APIs permaneçam seguras, confiáveis e resilientes.

Perigos de violações de segurança de APIs

As APIs são um alvo comum de ataques virtuais devido aos dados confidenciais que podem acessar e sua função integral em muitas operações comerciais. Veja alguns perigos específicos associados a violações de segurança de APIs:

  • Exposição e roubo de dados: uma violação pode expor dados confidenciais a invasores. Isso pode incluir dados pessoais de clientes ou funcionários, registros financeiros, propriedade intelectual e segredos comerciais. O roubo desses dados pode ter sérias implicações financeiras e de reputação.
  • Manipulação de dados: em uma violação de API, os invasores podem conseguir não apenas acessar dados, mas também modificá-los. Isso pode levar à corrupção dos dados, à geração incorreta de relatórios de dados e a decisões de negócios comprometidas.
  • Interrupção de serviços: as violações de API podem interromper os serviços de uma empresa. Os invasores podem usar indevidamente a API violada para sobrecarregar o sistema, gerando tempo de inatividade do serviço. Esse evento pode ter custos significativos, tanto imediatos quanto em termos de confiança do cliente.
  • Comprometimento do sistema: em alguns casos, os invasores podem usar uma violação de segurança de API como uma etapa para se infiltrar mais profundamente na rede, podendo adquirir o controle de sistemas ou infraestrutura inteiros.

Prevenção de violações de segurança de APIs

Embora as violações de segurança de APIs representem riscos significativos, algumas medidas podem ser tomadas para mitigá-los, incluindo:

  • Segurança no projeto: a implementação de medidas de segurança durante a fase de projeto da API pode ajudar a impedir o surgimento de vulnerabilidades.
  • Monitoramento e testes contínuos: testar regularmente as APIs em busca de vulnerabilidades e monitorá-las quanto a atividades suspeitas pode ajudar a identificar possíveis ameaças antes que elas se tornem um problema.
  • Autenticação e autorização: implementar medidas robustas de autenticação e autorização pode prevenir acesso não autorizado à API.
  • Criptografia: a criptografia de dados confidenciais pode impedir que eles sejam úteis para os invasores, mesmo que ocorra uma violação.
  • Limitação de taxa: ao limitar a frequência com que uma API pode ser chamada por uma única fonte em um determinado intervalo de tempo, a limitação de taxa ajuda a evitar a interrupção do serviço e a desacelerar os ataques de força bruta.

Perguntas frequentes (FAQ)

As violações de APIs são ataques virtuais direcionados a vulnerabilidades nas interfaces de programação de aplicações (API). As APIs são condutoras de diferentes aplicações de software para interagir e compartilhar dados, e uma violação pode resultar em acesso não autorizado a dados, alterações ou falhas do sistema.

A exploração dos pontos fracos de uma API pode resultar em uma grande exposição dos dados e representar uma séria ameaça à segurança digital de uma organização.

Problemas de segurança de APIs normalmente surgem de defesas inadequadas contra acesso não autorizado e exposição de dados. Isso pode incluir medidas insuficientes de autenticação e autorização, criptografia de dados insatisfatória, falta de limitação de taxa e vulnerabilidades não resolvidas que podem resultar em ataques de injeção.

Alguns exemplos comuns de ataques a APIs são:

  • Ataques de injeção: os invasores exploram vulnerabilidades em uma API para injetar código ou comandos maliciosos.
  • Ataques machine-in-the-middle: os invasores interceptam a comunicação entre duas APIs para roubar dados confidenciais.
  • ataques de DDoS: as APIs são inundadas de tráfego para interromper o serviço ou como uma distração para outros ataques.
  • Preenchimento de credencial: os invasores usam credenciais roubadas para obter acesso não autorizado a uma API.

As APIs podem ficar mais seguras com a incorporação de práticas recomendadas, como a implementação de protocolos sólidos de autenticação e autorização, testes regulares de vulnerabilidades, criptografia de dados confidenciais, monitoramento de atividades de API quanto a comportamento suspeito e limitação da taxa de solicitações de API.

Também é essencial considerar a segurança durante a fase de projeto da API, normalmente chamada de "segurança no projeto".

As violações de APIs são normalmente causadas por APIs protegidas inadequadamente, o que pode ser resultado de pontos fracos nos processos de autenticação e autorização, dados não criptografados, vulnerabilidades não resolvidas ou limitação inadequada de taxa.

A configuração incorreta da API também pode expô-la a possíveis ameaças, assim como a falta de monitoramento e de testes regulares pode levar a possíveis problemas de segurança.

Uma API (interface de programação de aplicações) é um conjunto de regras que permite que diferentes aplicações de software se comuniquem entre si, enquanto uma aplicação da Web é um programa de software executado em um servidor da Web e acessado por meio de um navegador da Web.

Enquanto uma aplicação da Web fornece uma interface para os usuários interagirem, uma API fornece uma interface para que aplicações de software interajam umas com as outras.

As violações de APIs podem ter consequências graves, incluindo a exposição e o roubo de dados confidenciais, a corrupção de dados devido a alterações não autorizadas, interrupções de serviços que levam à perda de continuidade dos negócios e, possivelmente, até mesmo comprometimento total do sistema.

Isso pode resultar em perdas financeiras significativas, danos à reputação da organização e potenciais consequências legais caso os dados violados incluam informações pessoais.

A proteção contra uma violação de API envolve uma combinação de medidas preventivas e reativas. Isso inclui a implementação de mecanismos fortes de autenticação e autorização, o uso de criptografia de dados, testes regulares de vulnerabilidades e monitoramento contínuo de atividade anormal de APIs.

Também é importante aplicar uma limitação de taxa para evitar o uso excessivo ou incorreto da API e praticar princípios de codificação segura a partir das fases iniciais de projeto e desenvolvimento da API.

Por que os clientes escolhem a Akamai

A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, a inteligência avançada contra ameaças e a equipe de operações globais oferecem defesa completa para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.

