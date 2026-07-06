API 위협 헌팅이란 무엇일까요?

위협 헌팅은 기존의 보안 모니터링과 다르다는 점을 이해해야 합니다. 보안 모니터링에는 일반적으로 자동화된 툴을 사용해 알려진 위협을 탐지하고 대응하는 작업이 포함됩니다.

위협 헌팅은 알려지지 않았거나 이전에 탐지되지 않은 위협을 적극적으로 찾는 작업입니다. 이러한 선제적인 접근 방식은 이전에는 볼 수 없었던 새로운 위협을 식별하고 심각한 피해를 입기 전에 방어하는 데 매우 중요합니다.

API 위협 헌팅의 구성요소:

데이터 분석 - 위협 헌팅에 사용되는 핵심 기법 중 하나는 데이터 분석입니다. 보안 팀은 다양한 소스의 대량 데이터를 분석해 잠재적인 위협을 나타낼 수 있는 패턴을 식별하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 여기에는 네트워크 트래픽을 분석해 비정상적인 통신 패턴을 탐지하거나 로그 파일을 분석해 의심스러운 활동을 식별하는 것이 포함됩니다.

행동 분석 - 위협 헌팅에 사용되는 또 다른 중요한 기법은 행동 분석입니다. 여기에는 네트워크에서 사용자와 디바이스의 행동을 분석해 의심스럽거나 비정상적인 활동을 식별하는 작업이 포함됩니다. 예를 들어, 사용자의 행동이 갑자기 바뀌면 사용자의 계정이 감염되었음을 의미할 수 있습니다.

SIEM - 위협 헌팅에 사용되는 가장 중요한 툴 중 하나는 SIEM(Security Information and Event Management) 시스템입니다. SIEM 시스템은 다양한 소스로부터 보안 관련 데이터를 수집하고, 분석하고, 연계하는 중앙 집중식 플랫폼입니다.

SIEM 시스템은 잠재적 위협을 나타낼 수 있는 패턴과 이상 징후를 식별하고 위협에 대응하는 데 사용할 수 있는 알림을 생성하는 데 사용할 수 있습니다.

위협 인텔리전스 - 위협 헌팅에 사용되는 또 다른 중요한 툴은 위협 인텔리전스입니다. 위협 인텔리전스는 잠재적인 보안 위협을 식별하고 이해하는 데 사용하는 정보입니다. 여기에는 잠재적 위협을 식별하고 예방하는 데 사용할 수 있는 알려진 멀웨어와 알려진 공격 방법에 대한 정보가 포함됩니다.

최신 위협 정보 파악 - 최신 위협과 공격에 대한 최신 정보를 파악해야 합니다. 사이버 위협은 끊임없이 진화하고 있으며, 기업은 새롭게 등장하는 위협에 적응하고 대응할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 위협 인텔리전스 피드를 정기적으로 모니터링하고, 위협 헌팅 커뮤니티에 참여하고, 사이버 보안의 최신 동향에 대한 정보를 지속적으로 파악해야 합니다.

위협 헌팅은 사이버 보안의 중요한 측면으로, 기업 네트워크 내에서 잠재적인 보안 위협을 선제적으로 찾고 식별하는 것을 포함합니다. 기업은 데이터 분석, 행동 분석, 기타 툴을 사용해 위협을 효과적으로 차단할 수 있습니다.