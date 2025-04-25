API セキュリティの問題は、通常、不正アクセスやデータ漏えいに対する防御が不十分であることに起因します。これには、不十分な認証および認可方法、データ暗号化の不備、レート制限の欠如、インジェクション攻撃につながる恐れのある未対応の脆弱性などが含まれます。
また、API の悪用により、サービスの中断やシステムのオーバーロードが発生し、さらなるセキュリティ上の問題が生じる可能性があります。
API セキュリティ侵害とは、権限のないエンティティが API を介してシステムまたはデータにアクセスするサイバーインシデントを指します。これは、API を保護するセキュリティ対策が侵害されたり、操作されたり、不十分であったりする場合に発生し、それによって攻撃者がシステムの脆弱性を悪用できるようになります。
API は、異なるソフトウェアアプリケーションが相互に通信し、データを交換できるようにするインターフェースです。最新のソフトウェアや Web サービスの機能にとって重要であり、多様なシステムやサービスの統合を可能にします。
しかし、API には潜在的なセキュリティリスクもあります。API セキュリティ侵害は、不正なデータアクセス、データ窃取、システムの機能の不正操作につながる可能性があります。これには、機微な顧客情報や企業データへのアクセス、システムの不可欠な部分のコントロールなどが含まれます。
よくある API セキュリティの脆弱性として、脆弱な認証、暗号化の欠如、安全でないエンドポイント、不適切なキー管理、不完全な API ロジックなどがあげられます。潜在的な侵害を阻止するためには、厳格な認証プロトコルや認可プロトコルの実装、定期的なセキュリティ監査、API ゲートウェイの使用などの堅牢な API セキュリティ対策を使用してこれらの問題に対処することが重要です。
API が今日のデジタル環境で果たす役割は重要であるため、API セキュリティ侵害はますます重大な懸念事項となっています。
API の使用が拡大するにつれて、セキュリティ侵害の危険性が広がりました。これらの侵害の始まりは、API が普及し始め、API 管理の複雑さが著しく増大した 2000 年代初頭にさかのぼります。
相互接続されたサービスや機能への需要が高まるにつれて、API は Web サービスやアプリケーションに不可欠なコンポーネントとなりました。しかし、この拡大は多くのセキュリティ脅威ももたらしました。API の黎明期には、セキュリティは重視されていなかったのです。
組織は、API を使用してサービスを強化し、異なるソフトウェアアプリケーション間の相互運用性を向上させることに集中していました。その結果、基本的なセキュリティ機能が見過ごされたり、適切に対処されなかったりすることが多く、うかつにも初期の API セキュリティ侵害を招くこととなりました。
時間の経過とともに侵害の数が増加するにつれて、API セキュリティが重視されるようになりました。サイバー攻撃者は API の脆弱性を悪用して、機微な情報に不正アクセスしたり、システムの運用を中断させたりするようになりました。
一般的な API セキュリティ脅威には、脆弱な認証、不十分な暗号化、安全でないエンドポイント、不適切なキー管理、不完全な API ロジックなどがありました。データ窃取、顧客の信頼の喪失、規制違反、関連する財務的損失につながる可能性があるため、結果として、API セキュリティ侵害は世界中の企業や組織にとって大きな懸念となりました。
今日の環境において、API セキュリティ侵害は依然として継続的な課題です。特にクラウドベースのサービス、IoT デバイス、モバイルアプリケーションの増加に伴い、API の利用が増え続けているため、API はサイバー犯罪者にとって最大の標的となっています。
組織は、厳格な認証プロトコルや認可プロトコル、定期的なセキュリティ監査、データの暗号化、セキュアコーディングの実践、API ゲートウェイの使用など、包括的な API セキュリティ戦略を実装する必要があります。これらの対策は、API セキュリティ侵害を阻止し、デジタルサービスの完全性、可用性、機密性を確保するために重要です。
Akamai は、包括的な API セキュリティソリューションを提供することで、API セキュリティ侵害に対する堅牢な保護を提供します。CDN サービスおよびクラウドセキュリティの世界的リーダーとして知られる Akamai は、デジタルサービスの完全性、可用性、機密性を維持するために API のセキュリティを確保することの重要性を認識しています。
弊社の製品は、不正アクセス、データ漏えい、DDoS 攻撃など、さまざまな脅威から API を保護するように設計されています。
Akamai の API セキュリティソリューションは、API に関連するリスクを緩和するように設計されています。
Akamai は、API セキュリティに対して事前防御的なアプローチを採用しています。進化し続ける脅威の状況を継続的に監視し、高度なリアルタイムの脅威インテリジェンスを実装することで、潜在的な攻撃を検知し、防止します。
機械学習と AI テクノロジーを活用してパターンを特定し、潜在的な脅威を予測することで、対策を迅速に実施できるようにします。また、セキュアコーディングの実践を推進し、API 統合のセキュリティを確保するためのガイドラインとリソースを開発者に提供します。
Akamai は、API セキュリティ侵害から企業を保護する上で重要な役割を果たします。弊社の包括的な API セキュリティソリューションを利用することで、企業は今日のデジタル環境における多くの脅威から保護されているという自信を持って API を構築および展開できます。
Akamai の API セキュリティソリューションは、高度なテクノロジー、事前防御的な監視、深い専門知識を組み合わせることで、API のセキュリティ、信頼性、耐障害性を維持できるようにします。
API は機微な情報にアクセスでき、多くの業務で重要な役割を果たすことから、サイバー攻撃の最大の標的となっています。API セキュリティ侵害に関連する具体的な危険をいくつか説明します。
API セキュリティ侵害は重大なリスクをもたらしますが、それを緩和するために次のような対策を講じることができます。
API 侵害とは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の脆弱性を標的とするサイバー攻撃を指します。API はさまざまなソフトウェアアプリケーションがデータをやり取りして共有するためのパイプであり、侵害が発生すると不正なデータアクセス、変更、またはシステム障害につながります。
API の弱点が悪用されると、重大なデータ漏えいや、組織のデジタルセキュリティへの深刻な脅威が生じる恐れがあります。
API 攻撃の一般的な例は次のとおりです。
強力な認証プロトコルや認可プロトコルの実装、脆弱性の定期的なテスト、機微な情報の暗号化、API アクティビティの監視による疑わしいふるまいの検知、API リクエストのレート制限などのベストプラクティスを取り入れることで、API セキュリティを強化できます。
また、API の設計段階でセキュリティを考慮することも重要です。これは、一般的に「セキュリティ・バイ・デザイン」と呼ばれます。
API 侵害は通常、認証プロセスや認可プロセスの弱点、暗号化されていないデータ、対処されていない脆弱性、不十分なレート制限などにより、API のセキュリティが十分に確保されていないことが原因となります。
また、定期的な監視とテストによって潜在的なセキュリティ問題の有無を確認していない場合と同様に、API の誤設定によって潜在的な脅威にさらされる可能性があります。
API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）は、異なるソフトウェアアプリケーションが相互に通信できるようにする一連のルールです。一方、Web アプリケーションは、Web サーバー上で実行され、Web ブラウザー経由でアクセスされるソフトウェアプログラムです。
Web アプリケーションがユーザーがやり取りするためのインターフェースを提供するのに対し、API はソフトウェアアプリケーションが相互にやり取りするためのインターフェースを提供します。
API 侵害は、機微な情報の漏えいや窃取、不正な変更によるデータの破損、事業継続性の損失につながるサービスの中断、さらには完全なシステム侵害など、重大な影響を招く恐れがあります。
これらは、重大な財務上の損失、組織の評判の低下、法的な影響（個人情報を含むデータ漏えいの場合）につながります。
API 侵害を防ぐためには、予防措置と事後対策を組み合わせる必要があります。これには、強力な認証および認可メカニズムの実装、データ暗号化の使用、定期的な脆弱性テスト、異常な API アクティビティの継続的な監視などが含まれます。
また、API の過剰使用や悪用を防止するためにレート制限を適用することや、API の設計および開発の初期段階から安全なコーディングの原則を実践することも重要です。
