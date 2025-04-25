API セキュリティ侵害とは、権限のないエンティティが API を介してシステムまたはデータにアクセスするサイバーインシデントを指します。これは、API を保護するセキュリティ対策が侵害されたり、操作されたり、不十分であったりする場合に発生し、それによって攻撃者がシステムの脆弱性を悪用できるようになります。

API は、異なるソフトウェアアプリケーションが相互に通信し、データを交換できるようにするインターフェースです。最新のソフトウェアや Web サービスの機能にとって重要であり、多様なシステムやサービスの統合を可能にします。

しかし、API には潜在的なセキュリティリスクもあります。API セキュリティ侵害は、不正なデータアクセス、データ窃取、システムの機能の不正操作につながる可能性があります。これには、機微な顧客情報や企業データへのアクセス、システムの不可欠な部分のコントロールなどが含まれます。

よくある API セキュリティの脆弱性として、脆弱な認証、暗号化の欠如、安全でないエンドポイント、不適切なキー管理、不完全な API ロジックなどがあげられます。潜在的な侵害を阻止するためには、厳格な認証プロトコルや認可プロトコルの実装、定期的なセキュリティ監査、API ゲートウェイの使用などの堅牢な API セキュリティ対策を使用してこれらの問題に対処することが重要です。