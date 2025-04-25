X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen
Akamai testen
Support bei Angriffen
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen

Was sind API-Sicherheitsverletzungen?

Eine API-Sicherheitsverletzung ist ein Cybervorfall, bei dem ein nicht autorisierter Nutzer über eine API Zugriff auf ein System oder auf Daten erhält. Dies ist möglich, wenn die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der API kompromittiert, manipuliert oder unzureichend sind, sodass Cyberkriminelle die Schwachstellen des Systems ausnutzen können.

APIs sind Schnittstellen, über die verschiedene Softwareanwendungen miteinander kommunizieren und Daten austauschen können. Sie sind für die Funktionalität moderner Software und Webservices von entscheidender Bedeutung und ermöglichen die Integration verschiedener Systeme und Dienste.

APIs stellen jedoch auch ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar. Eine API-Sicherheitsverletzung kann zu unbefugtem Datenzugriff, Datendiebstahl oder sogar zur Manipulation von Systemfunktionen führen. Dies könnte den Zugriff auf vertrauliche Kundeninformationen, Unternehmensdaten oder die Kontrolle über wesentliche Bestandteile des Systems umfassen.

Zu den häufigsten Arten von API-Sicherheitslücken gehören schwache Authentifizierungsmaßnahmen, fehlende Verschlüsselung, unsichere Endpunkte, unzureichendes Schlüsselmanagement und fehlerhafte API-Logik. Die Behebung dieser Probleme durch zuverlässige API-Sicherheitsmaßnahmen – etwa die Implementierung strenger Authentifizierungs- und Autorisierungsprotokolle, regelmäßige Sicherheitsprüfungen und die Verwendung von API-Gateways – sind wichtig, um potenzielle Sicherheitsverletzungen zu verhindern.

Die Ursprünge von API-Sicherheitsverletzungen verstehen

API-Sicherheitsverletzungen sind aufgrund der zentralen Rolle, die APIs in der heutigen digitalen Landschaft spielen, zunehmend zu einem wichtigen Thema geworden.

Mit der zunehmenden Nutzung von APIs nimmt auch die Wahrscheinlichkeit potenzieller Sicherheitsverletzungen zu. Diese Sicherheitsverletzungen gehen auf die frühen 2000er zurück, als APIs häufiger wurden und die Komplexität ihrer Verwaltung dramatisch zunahm.

Die zunehmende Verbreitung von APIs und erste Sicherheitsverletzungen

Durch die steigende Nachfrage nach vernetzten Services und Funktionen wurden APIs zu integralen Komponenten von Webservices und Anwendungen. Diese Verbreitung brachte jedoch auch eine ganze Reihe an Sicherheitsrisiken mit sich. In der Anfangszeit der APIs war Sicherheit noch kein Hauptfokus.

Abbildung der drei Hauptprinzipien einer Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur: „Alle Nutzer gelten standardmäßig als nicht vertrauenswürdig“, „Der Zugriff mit geringstmöglichen Berechtigungen wird durchgesetzt“ und „Eine umfassende Sicherheitsüberwachung ist implementiert“.

Unternehmen konzentrierten sich stärker auf die Verwendung von APIs, um ihre Services zu verbessern und die Interoperabilität zwischen verschiedenen Softwareanwendungen zu erhöhen. Folglich wurden grundlegende Sicherheitsfunktionen oft übersehen oder unzureichend genutzt, was zu den ersten API-Sicherheitsverletzungen führte.

Zunehmende Bedrohungen und die Bedeutung der API-Sicherheit

Mit der Zeit eskalierte die Anzahl der Sicherheitsverletzungen und die API-Sicherheit rückte stärker in den Mittelpunkt. Cyberangreifer begannen, API-Schwachstellen auszunutzen, um unbefugten Zugriff auf vertrauliche Daten zu erlangen oder den Systembetrieb zu unterbrechen.

Zu den häufigsten API-Sicherheitsrisiken gehörten schwache Authentifizierungsmaßnahmen, fehlende Verschlüsselung, unsichere Endpunkte, unzureichendes Schlüsselmanagement und fehlerhafte API-Logik. Infolgedessen wurden API-Sicherheitsverletzungen für Unternehmen und Organisationen weltweit zu einem wachsenden Problem, da sie zu Datendiebstahl, Vertrauensverlust bei Kunden, Nichteinhaltung gesetzlicher Vorgaben und finanziellen Verlusten führten.

API-Sicherheitsverletzungen heute

In der heutigen Umgebung stellen API-Sicherheitsverletzungen nach wie vor eine ständige Herausforderung dar. Mit der anhaltenden Zunahme der API-Nutzung, insbesondere in Zusammenhang mit cloudbasierten Services, IoT-Geräten und Apps, stellen APIs ein attraktives Ziel für Cyberkriminelle dar.

Unternehmen müssen auf umfassende API-Sicherheitsstrategien setzen, darunter strenge Authentifizierungs- und Autorisierungsprotokolle, regelmäßige Sicherheitsprüfungen, Datenverschlüsselung, sichere Codierungsverfahren und die Verwendung von API-Gateways. Diese Maßnahmen sind wichtig, um API-Sicherheitsverletzungen zu verhindern und die Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit digitaler Services zu gewährleisten.

API-Schutz mit Akamai

Akamai bietet mit seinen umfassenden API-Sicherheitslösungen zuverlässigen Schutz vor API-Sicherheitsverletzungen. Als weltweit anerkannter Marktführer im Bereich CDN-Services und Cloudsicherheit kennt Akamai die entscheidende Bedeutung der API-Sicherheit für die Wahrung der Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit digitaler Services.

Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, APIs vor einer Vielzahl von Bedrohungen zu schützen, darunter unbefugter Zugriff, Datenschutzverletzungen, DDoS-Angriffe und mehr.

Risiken mit den API-Sicherheitslösungen von Akamai reduzieren

Die API-Sicherheitslösungen von Akamai wurden entwickelt, um API-Risiken zu minimieren.

Der proaktive Ansatz von Akamai für die API-Sicherheit

Akamai verfolgt bei der API-Sicherheit einen proaktiven Ansatz. Wir überwachen die sich entwickelnde Bedrohungslandschaft kontinuierlich und nutzen fortschrittliche Bedrohungsinformationen in Echtzeit, um potenzielle Angriffe zu erkennen und zu verhindern.

Wir setzen auf maschinelles Lernen und KI-Technologien, um Muster zu erkennen und potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, sodass wir umgehend Gegenmaßnahmen ergreifen können. Außerdem fördern wir sichere Codierungsverfahren und stellen Richtlinien und Ressourcen für Entwickler bereit, um sichere API-Integrationen zu gewährleisten.

Akamai unterstützt Unternehmen bei der API-Sicherheit

Akamai spielt eine wichtige Rolle beim Schutz von Unternehmen vor API-Sicherheitsverletzungen. Unsere umfassenden API-Sicherheitslösungen ermöglichen es Unternehmen, APIs zuverlässig zu entwickeln und bereitzustellen, da sie vor den zahlreichen Bedrohungen in der heutigen digitalen Landschaft geschützt sind.

Die API-Sicherheitslösungen von Akamai bieten eine Kombination aus fortschrittlichen Technologien, proaktiver Überwachung und fundiertem Fachwissen, So wird sichergestellt, dass Ihre APIs sicher, zuverlässig und ausfallsicher bleiben.

Die Gefahren durch API-Sicherheitsverletzungen

APIs sind aufgrund der vertraulichen Daten, auf die sie zugreifen können, und ihrer zentralen Rolle in vielen Geschäftsabläufen ein beliebtes Ziel für Cyberangriffe. Im Folgenden sind einige spezifische Gefahren im Zusammenhang mit API-Sicherheitsverletzungen aufgeführt:

  • Exposition und Diebstahl von Daten: Eine API-Sicherheitsverletzung kann Angreifern den Zugriff auf vertrauliche Daten ermöglichen. Dies kann personenbezogene Daten von Kunden oder Mitarbeitenden, Finanzdaten, geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnisse umfassen. Der Diebstahl dieser Daten kann schwerwiegende Auswirkungen haben – sowohl finanziell als auch in Bezug auf den Ruf Ihres Unternehmens.
  • Datenmanipulation: Bei einer API-Sicherheitsverletzung können Angreifer nicht nur auf Daten zugreifen, sondern auch diese verändern. Dies kann zur Beschädigung von Daten, fehlerhaften Informationen und schlechten Geschäftsentscheidungen führen.
  • Serviceunterbrechungen: API-Sicherheitsverletzungen können die Services eines Unternehmens beeinträchtigen. Cyberkriminelle können die angegriffene API missbrauchen, um das System zu überlasten, und so Serviceausfälle herbeiführen. Ein solches Ereignis kann erhebliche Kosten verursachen, sowohl unmittelbar als auch im Hinblick auf das Kundenvertrauen.
  • Systemeinbrüche: In einigen Fällen können Angreifer eine API-Sicherheitsverletzung als Sprungbrett nutzen, um tiefer in das Netzwerk einzudringen und möglicherweise die Kontrolle über ganze Systeme oder Infrastrukturen zu erlangen.

API-Sicherheitsverletzungen verhindern

API-Sicherheitsverletzungen stellen zwar ein erhebliches Risiko dar, doch es können Maßnahmen ergriffen werden, um diese Risiken zu mindern. Dazu gehören:

  • Integrierte Sicherheit: Durch die Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen während der Entwicklungsphase der API kann das Auftreten von Schwachstellen direkt verhindert werden.
  • Kontinuierliche Überwachung und Tests: Regelmäßige Tests von APIs auf Schwachstellen und deren Überwachung auf verdächtige Aktivitäten sorgen dafür, dass potenzielle Bedrohungen erkannt werden, bevor sie zu einem Problem werden.
  • Authentifizierung und Autorisierung: Durch die Implementierung robuster Authentifizierungs- und Autorisierungsmaßnahmen kann der unbefugte Zugriff auf die API verhindert werden.
  • Verschlüsselung: Die Verschlüsselung vertraulicher Daten kann diese für Angreifer unbrauchbar machen, selbst wenn es zu einer Verletzung kommt.
  • Ratenbeschränkung: Durch die Begrenzung der Häufigkeit, mit der eine API von einer einzigen Quelle in einem bestimmten Zeitraum aufgerufen werden kann, kann die Ratenbeschränkung dazu beitragen, Serviceunterbrechungen zu verhindern und Brute-Force-Angriffe zu verlangsamen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

API-Sicherheitsverletzungen beziehen sich auf Cyberangriffe, die Schwachstellen in Programmierschnittstellen (APIs) ausnutzen. APIs unterstützen die Interaktion und gemeinsame Nutzung von Daten durch verschiedene Softwareanwendungen. Eine Sicherheitsverletzung in diesem Bereich kann zu unbefugtem Datenzugriff, Änderungen an Daten oder sogar zu Systemausfällen führen.

Die Ausnutzung einer API-Schwachstelle kann zu einer erheblichen Datenexposition führen und eine ernsthafte Bedrohung für die digitale Sicherheit eines Unternehmens darstellen.

API-Sicherheitsprobleme sind in der Regel auf unzureichende Abwehrmaßnahmen gegen unbefugten Zugriff und Datenexposition zurückzuführen. Zu den möglichen Ursachen gehören unzureichende Authentifizierungs- und Autorisierungsmaßnahmen, schlechte Datenverschlüsselung, fehlende Ratenbeschränkung und nicht behobene Schwachstellen, die zu Injection-Angriffen führen können.

Die missbräuchliche Verwendung von APIs kann auch zu Serviceunterbrechungen und Systemüberlastungen führen, was die Herausforderungen bei der Sicherheit noch verschärft.

API-Sicherheitsprobleme sind in der Regel auf unzureichende Abwehrmaßnahmen gegen unbefugten Zugriff und Datenexposition zurückzuführen. Zu den möglichen Ursachen gehören unzureichende Authentifizierungs- und Autorisierungsmaßnahmen, schlechte Datenverschlüsselung, fehlende Ratenbeschränkung und nicht behobene Schwachstellen, die zu Injection-Angriffen führen können.

Die missbräuchliche Verwendung von APIs kann auch zu Serviceunterbrechungen und Systemüberlastungen führen, was die Herausforderungen bei der Sicherheit noch verschärft.

Häufige Beispiele für API-Angriffe sind:

  • Injection-Angriffe: Angreifer nutzen Schwachstellen in einer API aus, um schädlichen Code oder Befehle einzuschleusen.
  • Man-in-the-Middle-Angriffe: Angreifer fangen die Kommunikation zwischen zwei APIs ab, um vertrauliche Daten zu stehlen.
  • DDoS-Angriffe: APIs werden mit Traffic überflutet, um den Service zu unterbrechen oder um von anderen Angriffen abzulenken.
  • Credential Stuffing: Angreifer verwenden gestohlene Anmeldedaten, um unbefugten Zugriff auf eine API zu erhalten.

APIs können sicherer gemacht werden, indem Best Practices wie die Implementierung starker Authentifizierungs- und Autorisierungsprotokolle, regelmäßige Tests auf Schwachstellen, die Verschlüsselung sensibler Daten, die Überwachung der API-Aktivität auf verdächtiges Verhalten und die Beschränkung der Rate von API-Anfragen integriert werden.

Außerdem ist es wichtig, die Sicherheit bereits während der Entwicklungsphase der API zu berücksichtigen.

API-Sicherheitsverletzungen werden in der Regel durch unzureichend gesicherte APIs verursacht. Meist stammen die Sicherheitsprobleme aus schwachen Authentifizierungs- und Autorisierungsprozessen, unverschlüsselten Daten, nicht behobenen Schwachstellen oder unzureichender Ratenbeschränkung.

Eine falsch konfigurierte API kann ebenfalls ein potenzielles Risiko darstellen, ebenso wie das Fehlen regelmäßiger Überwachungs- und Testverfahren in Bezug auf potenzielle Sicherheitsprobleme.

Eine API (Application Programming Interface; Programmierschnittstelle) ist ein Satz von Regeln, über die verschiedene Softwareanwendungen miteinander kommunizieren können. Eine Webanwendung wiederum ist ein Softwareprogramm, das auf einem Webserver ausgeführt wird und über einen Webbrowser aufgerufen wird.

Während eine Webanwendung eine Schnittstelle für Nutzer bietet, mit der sie interagieren können, bietet eine API eine Schnittstelle für die Interaktion zwischen Softwareanwendungen.

API-Sicherheitsverletzungen können schwerwiegende Folgen haben, wie z. B. die Offenlegung und den Diebstahl vertraulicher Daten, Datenbeschädigung durch unbefugte Änderungen, Serviceunterbrechungen, die zu einem Verlust der Geschäftskontinuität führen, und möglicherweise sogar die Gefährdung des gesamten Systems.

Dies kann zu erheblichen finanziellen Verlusten, einer Schädigung des Unternehmensrufs und potenziellen rechtlichen Konsequenzen führen, wenn die Datenschutzverletzungen personenbezogene Daten umfassen.

Der Schutz vor API-Sicherheitsverletzung umfasst eine Kombination aus vorbeugenden und reagierenden Maßnahmen. Dazu gehören die Implementierung starker Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen, die Verwendung von Datenverschlüsselung, regelmäßige Schwachstellen-Tests und die kontinuierliche Überwachung auf auffällige API-Aktivitäten.

Außerdem ist es wichtig, Ratenbeschränkung anzuwenden, um eine übermäßige oder missbräuchliche API-Nutzung zu verhindern und sichere Codierungsprinzipien bereits in den Anfangsphasen der API-Entwicklung anzuwenden.

Warum entscheiden sich Kunden für Akamai?

Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen.

Entdecken Sie alle Akamai Security Solutions

Mehr erfahren