¿Cuáles son las vulneraciones de seguridad de las API?

Una vulneración de la seguridad de las API hace referencia a un ciberincidente por el cual una entidad no autorizada obtiene acceso a un sistema o a datos a través de la API. Esto puede ocurrir cuando las medidas de seguridad que protegen las API se ven comprometidas, manipuladas o son insuficientes, lo que permite a los agentes maliciosos explotar las vulnerabilidades del sistema.

Las API son interfaces que permiten que diferentes aplicaciones de software se comuniquen entre sí e intercambien datos. Son cruciales para la funcionalidad del software moderno y los servicios web, y permiten la integración de diversos sistemas y servicios.

Sin embargo, las API también constituyen posibles riesgos de seguridad. Una vulneración de la seguridad de las API puede dar lugar a un acceso no autorizado a los datos, al robo de datos o incluso a la manipulación de la funcionalidad del sistema. Esto podría incluir el acceso a información confidencial del cliente, los datos corporativos o el control de partes integrales del sistema.

Las vulnerabilidades de la seguridad de las API más comunes son una autenticación débil, la falta de cifrado, terminales no seguros, una gestión de claves inadecuada y una lógica de API defectuosa. Abordar estos problemas con medidas de seguridad de API sólidas, como la implementación de protocolos de autenticación y autorización estrictos, auditorías de seguridad periódicas y el uso de puertas de enlace de API, es importante para detener posibles infracciones.

Comprender el origen de las vulneraciones de seguridad de las API

Las vulneraciones de la seguridad de las API se han convertido cada vez más en un área de preocupación importante debido al papel fundamental que desempeñan las API en el panorama digital actual.

A medida que se ampliaba el uso de las API, se abría la puerta a posibles vulneraciones de seguridad. El inicio de estas vulneraciones se remonta a principios de la década del 2000, cuando las API comenzaron a proliferar, y la complejidad de su gestión creció drásticamente.

La expansión de las API y los inicios de las vulneraciones de seguridad

A medida que aumentaba la demanda de servicios y funcionalidades más interconectados, las API se convirtieron en componentes integrales de los servicios web y las aplicaciones. Sin embargo, esta expansión también provocó muchas brechas de seguridad. En los días iniciales de las API, la seguridad no era el principal objetivo.

Diagrama que ilustra los tres principios principales de una arquitectura de seguridad Zero Trust: "Se desconfía de todas las entidades de forma predeterminada", "Se aplica el acceso de privilegios mínimos" y "Se implementa una supervisión completa de la seguridad".

Las organizaciones se concentraron más en el uso de las API para mejorar sus servicios y aumentar la interoperabilidad entre diferentes aplicaciones de software. En consecuencia, las características de seguridad fundamentales a menudo se pasaban por alto o se abordaban de forma inadecuada, lo que provocó de forma involuntaria las primeras vulneraciones de seguridad de las API.

Amenazas en aumento e importancia de la seguridad de las API

Con el tiempo, a medida que se intensificaba el número de vulneraciones, entró en escena la seguridad de las API. Los ciberatacantes comenzaron a aprovechar las vulnerabilidades de las API para obtener acceso no autorizado a datos confidenciales o interrumpir las operaciones del sistema.

Las amenazas a la seguridad de las API más comunes son una autenticación débil,un cifrado insuficiente, terminales no seguros, una gestión de claves inadecuada y una lógica de API defectuosa. Como resultado, las vulneraciones de seguridad de las API se convirtieron en una preocupación cada vez mayor para empresas y organizaciones de todo el mundo, debido a la posibilidad del robo de datos, la pérdida de confianza de los clientes, el incumplimiento normativo y las pérdidas financieras asociadas.

Vulneraciones de seguridad de API en la actualidad

En el entorno actual, las vulneraciones de seguridad de las API siguen siendo un desafío continuo. Con el continuo crecimiento del uso de las API, especialmente con el aumento de los servicios basados en la nube, los dispositivos de IoT y las aplicaciones móviles, las API presentan un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.

Las organizaciones deben implementar estrategias de seguridad de API completas, incluidos protocolos estrictos de autenticación y autorización, auditorías de seguridad periódicas, cifrado de datos, prácticas de codificación seguras y el uso de puertas de enlace de API. Estas medidas son importantes para protegerse contra las vulneraciones de seguridad de las API y garantizar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de los servicios digitales.

Protección de las API con Akamai

Akamai ofrece una sólida protección contra las vulneraciones de seguridad de las API mediante soluciones de seguridad de API completas. Como líder reconocido a nivel mundial en servicios de red de distribución de contenido (CDN) y seguridad en la nube, Akamai reconoce la importancia fundamental de proteger las API para mantener la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de los servicios digitales.

Nuestros productos están diseñados para proteger las API de una amplia variedad de amenazas, como el acceso no autorizado, las filtraciones de datos o los ataques DDoS, entre muchas otras.

Mitigación de riesgos con las soluciones de seguridad de API de Akamai

Las soluciones de seguridad de API de Akamai están diseñadas para mitigar los riesgos asociados a las API.

Enfoque proactivo de Akamai para la seguridad de las API

Akamai sigue un enfoque proactivo de seguridad de API. Supervisamos continuamente el panorama de amenazas en constante evolución e implementamos inteligencia avanzada en tiempo real para detectar y prevenir posibles ataques.

Utilizamos las tecnologías de aprendizaje automático e IA para identificar patrones y predecir posibles amenazas, lo que nos permite implementar medidas defensivas rápidamente. También promovemos prácticas de codificación segura y proporcionamos directrices y recursos a los desarrolladores para garantizar integraciones de API seguras.

Capacitamos a las empresas con la seguridad de API de Akamai

Akamai juega un papel importante a la hora de proteger a las empresas de las vulneraciones de seguridad de las API. Nuestras completas soluciones de seguridad de API permiten a las empresas crear e implementar API con confianza, sabiendo que están protegidas contra las numerosas amenazas del panorama digital actual.

Las soluciones de seguridad de API de Akamai ofrecen una combinación de tecnologías avanzadas, supervisión proactiva y amplia experiencia que garantizan que sus API se mantengan seguras, fiables y resilientes.

Peligros de las vulneraciones de seguridad de API

Las API son un objetivo popular de los ciberataques debido a los datos confidenciales a los que pueden acceder y a su función integral en muchas operaciones empresariales. Estos son algunos de los peligros específicos asociados a las vulneraciones de seguridad de las API:

  • Exposición y robo de datos: una vulneración de API puede exponer datos confidenciales a los atacantes. Puede incluir datos personales de clientes o empleados, registros financieros, propiedad intelectual y secretos comerciales. El robo de estos datos puede tener graves consecuencias financieras y de reputación.
  • Manipulación de datos: En una vulneración de API, los atacantes pueden obtener la capacidad no solo de acceder a los datos, sino también de modificarlos. Esto puede provocar daños en los datos, generar informes de datos incorrectos y poner en peligro las decisiones empresariales.
  • Interrupción del servicio: las vulneraciones de API pueden interrumpir los servicios de una empresa. Los atacantes pueden hacer un uso indebido de la API vulnerada para sobrecargar el sistema, lo que puede provocar un tiempo de inactividad del servicio. Un evento de este tipo puede tener costes significativos, tanto inmediatos como en términos de confianza del cliente.
  • Riesgo para el sistema: en algunos casos, los atacantes podrían utilizar una vulneración de seguridad de API como trampolín para infiltrarse más profundamente en la red, lo cual les permitiría obtener el control de toda la infraestructura o los sistemas.

Prevención de vulneraciones de seguridad de API

Aunque las vulneraciones de seguridad de las API plantean riesgos importantes, se pueden tomar algunas medidas para mitigar estos riesgos, entre las que se incluyen:

  • Seguridad por diseño: la implementación de medidas de seguridad durante la fase de diseño de las API puede ayudar a evitar que surjan vulnerabilidades en primer lugar.
  • Supervisión y pruebas continuas: la realización de pruebas continuas de las API en busca de vulnerabilidades y su supervisión para detectar actividades sospechosas puede ayudar a identificar posibles amenazas antes de que se conviertan en un problema.
  • Autenticación y autorización: implementación de medidas sólidas de autenticación y autorización puede evitar el acceso no autorizado a la API.
  • Cifrado: el cifrado de los datos confidenciales puede impedir que estos sean útiles para los atacantes, incluso si se produce una filtración.
  • Limitación de velocidad: al limitar la frecuencia con la que se puede llamar a una API desde un único origen en un intervalo de tiempo determinado, la limitación de velocidad puede ayudar a evitar la interrupción del servicio y a ralentizar los ataques de fuerza bruta.

Preguntas frecuentes

Las vulneraciones de API hacen referencia a ciberataques dirigidos a vulnerabilidades en las interfaces de programación de aplicaciones (API). Las API son canales para que diferentes aplicaciones de software interactúen y compartan datos, y una vulneración puede dar lugar a un acceso no autorizado a los datos, alteraciones o fallos del sistema.

La explotación de los puntos débiles de una API puede causar una exposición significativa de los datos y suponer una grave amenaza para la seguridad digital de una organización.

Los problemas de seguridad de las API suelen deberse a defensas inadecuadas contra el acceso no autorizado y la exposición de datos. Estos pueden incluir unas medidas de autenticación y autorización insuficientes, el cifrado deficiente de los datos, la falta de limitación de frecuencia y vulnerabilidades sin solucionar que podrían provocar ataques por inyección.

El uso indebido de las API también puede provocar interrupciones en el servicio y sobrecargas en el sistema, lo que se suma a los desafíos de seguridad.

Algunos ejemplos comunes de ataques a API son:

  • Ataques de inyección: los atacantes aprovechan las vulnerabilidades de una API para inyectar código o comandos maliciosos.
  • Ataques de máquina intermediaria: los atacantes interceptan la comunicación entre dos API para robar datos confidenciales.
  • ataques DDoS: las API se inundan con tráfico para interrumpir el servicio o como distracción para llevar a cabo otros ataques.
  • Credential Stuffing: los atacantes utilizan credenciales robadas para obtener acceso no autorizado a una API.

Las API pueden ser más seguras con la incorporación de prácticas recomendadas, como la implementación de protocolos de autenticación y autorización sólidos, la comprobación periódica de vulnerabilidades, el cifrado de datos confidenciales, la supervisión de la actividad de las API en busca de comportamientos sospechosos y la limitación de la frecuencia de solicitudes de API.

También es crucial considerar la seguridad durante la fase de diseño de la API, lo que se conoce comúnmente como "seguridad por diseño".

Las vulneraciones de API suelen deberse a que las API no están debidamente protegidas como consecuencia de debilidades en los procesos de autenticación y autorización, datos sin cifrar, vulnerabilidades sin solucionar o una limitación de frecuencia inadecuada.

Una configuración incorrecta de las API también puede exponerlas a posibles amenazas, así como la falta de supervisión y pruebas periódicas para detectar posibles problemas de seguridad.

Una API (interfaz de programación de aplicaciones) es un conjunto de reglas que permite que diferentes aplicaciones de software se comuniquen entre sí, mientras que una aplicación web es un programa de software que se ejecuta en un servidor web y al que se accede a través de un navegador web.

Mientras que una aplicación web proporciona una interfaz con la que los usuarios pueden interactuar, una API proporciona una interfaz para que las aplicaciones de software interactúen entre sí.

Las vulneraciones de API pueden tener consecuencias graves, como la exposición y el robo de datos confidenciales, la corrupción de datos debido a modificaciones no autorizadas, interrupciones del servicio que conducen a la pérdida de la continuidad del negocio e incluso posibles riesgos para todo el sistema.

Todo ello puede causar pérdidas financieras significativas, daños a la reputación de una organización y posibles consecuencias legales si los datos vulnerados incluyen información personal.

La protección frente a una vulneración de API implica una combinación de medidas preventivas y reactivas. Esto incluye la implementación de mecanismos sólidos de autenticación y autorización, el uso del cifrado de datos, pruebas periódicas de vulnerabilidad y una supervisión continua para detectar cualquier actividad anómala de la API.

También es importante aplicar la limitación de frecuencia para evitar el uso excesivo o incorrecto de la API, así como poner en práctica principios de codificación segura desde las etapas iniciales de diseño y desarrollo de la API.

