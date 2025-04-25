API 공격이란 무엇일까요?

오늘날 API는 어디에나 존재합니다. 인터넷에서 애플리케이션과 서비스를 지원하고 모바일 앱과 클라우드 기반 고객 서비스를 강화하는 등 API는 비즈니스 운영, 민첩성, 경쟁력 측면에서 매우 중요합니다. 그렇기 때문에 사이버 범죄자들이 가장 선호하는 표적이기도 합니다.

API 공격을 방어하는 것은 쉽지 않습니다. 디지털 자산을 보호하는 문제는 최신 DevOps 관행, 클라우드 여정, 새로운 수준의 복잡성을 야기하는 끊임없이 변화하는 API 제품들로 인해 더욱 복잡해졌습니다.

Akamai App & API Protector는 API 자산을 위한 강력하고 종합적인 위협 방어 기능을 제공합니다. 간편하고 편리하게 사용할 수 있도록 만들어진 App & API Protector는 현 시점에 이용 가능한 가장 진보된 보안 자동화 기능을 탑재하고 있습니다. 이 Akamai 솔루션을 활용하면 API 공격을 차단하는 동시에 광범위한 위협으로부터 웹 사이트와 애플리케이션을 보호하고, 공격표면을 최소화하고, IT 관리자의 부담을 줄일 수 있습니다.