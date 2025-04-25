API 수명주기란?

전체 수명주기 API 관리의 다양한 단계에 대한 단일 정의는 없습니다. 그러나 대부분의 API 프로그램에는 다음 단계가 포함되어 있습니다.

1. 계획 및 설계

API 수명주기의 초기 설계 단계에서는 API 전략을 수립하고, API의 목적을 정의하고, 잠재적인 사용 사례를 식별하고, API의 기능을 개략적으로 설명합니다. API 설계에는 API 아키텍처에 대한 결정을 내려야 합니다. API 아키텍처는 API의 구조에 대한 고수준 계획으로, 특히 마이크로서비스 아키텍처에서 다른 시스템 및 구성요소와 상호 작용하는 방식을 결정합니다. API 계약은 API의 예상 행동을 설명합니다. API 설계에는 REST API용 OpenAPI, GraphQL API용 SDL, 다양한 종류의 API 문서화 및 테스트용 Swagger와 같은 툴을 사용하는 API 사양 및 스키마의 생성도 포함됩니다.

2. 개발

개발 단계에서 개발 팀은 API 계약에 명시된 사양에 따라 API를 코딩합니다. 또한 팀은 다양한 설정과 매개변수를 사용해 API를 설정해 API가 작동하고 다른 시스템과 상호 작용하는 방식을 정의합니다. 설정에는 엔드포인트, 방법, 인증 메커니즘, 속도 제한, 응답 형식 및 API가 올바르고 안전하게 작동하도록 보장하는 기타 중요한 측면을 지정하는 것이 포함됩니다.

3. 테스트

이 단계에서 API는 런타임 환경에서 엄격한 테스트를 거쳐 소프트웨어의 취약점이나 버그를 식별하고 수정합니다. API 테스트는 API가 정의된 사양을 충족하고 의도한 대로 엔드포인트와 작동하도록 보장합니다. 품질 보증 테스터는 각 API의 기능, 성능, 보안을 수동으로 테스트합니다. 기업은 다음과 같은 목적으로 개발 수명주기 초기에 API 테스트를 시작해야 합니다.

각 API가 적절한 보안 제어를 통해 구축되었는지 확인

API가 프로덕션에 도달하기 전에 코딩 오류 및 설정 오류와 같은 잠재적 취약점 해결

API 테스트는 다양한 지역 또는 CI/CD 파이프라인 내에서 자동으로 실행될 수도 있습니다. 다양한 API 테스트는 다음과 같습니다.

API가 설계 단계에서 설명한 기대치를 충족하는지 확인하는 계약 테스트

API가 지정된 시간 내에 응답을 제공할 수 있는지 확인하는 성능 테스트

API 취약점을 찾아 해결하는 API 보안 테스트

API 보안 테스트에 대한 자세한 내용은 아래의 "API Security를 위한 핵심 기능"을 참조하세요.

4. 배포

테스트가 성공적으로 완료되면 API가 프로덕션 환경에 배포됩니다. 개발 팀은 CI/CD 파이프라인과 API Gateway 를 사용해 배포 프로세스를 표준화하고 자동화할 수 있습니다. 배포 중에 외부 사용자와 개발자가 공용 API를 사용할 수 있습니다.

5. 모니터링 및 유지 관리

배포 후 API의 성능, 보안, 사용량을 지속적으로 모니터링합니다. DevOps 엔지니어는 API 성능 및 보안이 특정 임계값이나 지표를 충족하지 못할 때 자동으로 알리도록 알림을 설정할 수 있습니다. 이 단계에서는 유지 관리 및 업데이트를 통해 해결할 수 있는 보안 취약점, 오류, 지연 시간이 드러납니다.

6. 버전 관리 및 업데이트

API 내에서 문제가 발견되면 개발 및 DevOps 팀이 새로운 API 버전을 개발하고 릴리스할 수 있습니다. 하위 호환성을 보장하려면 이러한 버전을 관리해야 합니다.

7. 서비스 중단 및 폐기

중단은 API가 더 이상 사용되지 않거나 심각한 문제가 발생하여 새 버전이 필요한 경우 API를 교체하는 것을 의미하는 용어입니다. 서비스 중단이 진행되는 동안 이해관계자와 사용자에게 알림이 전송되고 서비스 종료 일정이 제공됩니다. DevOps 팀은 서비스 종료 시 API를 더 이상 사용하지 않도록 제거하고, 사용자에게 기능 문제가 발생하지 않도록 모든 의존성을 적절히 관리합니다.