클라우드 컴퓨팅 모델이란 무엇인가요?

IaaS는 인터넷을 통해 가상화된 컴퓨팅 리소스를 제공합니다. 기업은 종량제 방식으로 서버, 스토리지 공간, 네트워킹 기능을 대여할 수 있으므로 물리적 하드웨어가 필요하지 않고 초기 비용이 절감됩니다.
클라우드 컴퓨팅 모델은 인터넷을 통해 컴퓨팅 서비스를 제공하는 다양한 방법을 의미합니다.
이러한 모델은 세 가지 카테고리로 나뉩니다.
- IaaS(Infrastructure as a Service)
- PaaS(Platform as a Service)
- SaaS(Software as a Service)
클라우드 컴퓨팅 모델을 사용하면 애플리케이션 구축 및 배포, 데이터 저장, 컴퓨팅 리소스 사용 등 필요에 가장 적합한 방식으로 클라우드 컴퓨팅 기술을 사용할 수 있습니다.
IaaS(Infrastructure as a Service)
IaaS를 사용하면 클라우드 서비스 사업자로부터 가상 서버, 스토리지, 네트워킹 등의 컴퓨팅 리소스를 대여할 수 있습니다. 따라서 값비싼 온프레미스 데이터 센터가 필요하지 않으며 필요에 따라 리소스를 확장하거나 축소할 수 있습니다.
또한 IaaS를 사용하면 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크 리소스를 보다 효율적으로 배포할 수 있습니다. 버튼 클릭 한 번으로 API 또는 웹 기반 콘솔을 통해 배포할 수 있습니다. 또한 각 리소스를 개별적으로 설정하고 트래픽 급증에 따라 온디맨드 리소스를 쉽게 프로비저닝하고 확장할 수 있기 때문에 유연성이 향상됩니다.
예를 들어 소프트웨어 개발 기업은 애플리케이션을 테스트하거나 새로운 소프트웨어를 개발하기 위해 임시 스토리지, 네트워킹 및 컴퓨팅 리소스를 필요로 합니다. 이러한 인프라를 온프레미스에 모두 설치하는 것은 비용이 많이 들 수 있습니다. IaaS를 사용하면 현장에서 하드웨어를 구입, 저장, 유지 관리할 필요가 없습니다. 기업은 IaaS를 통해 사용하는 리소스에 대해서만 비용을 지불함으로써 필요한 리소스를 온디맨드 방식으로 배포할 수 있습니다.
어떠한 툴의 부정적인 측면도 고려해야 하므로 몇 가지 제한 사항을 살펴보겠습니다. IaaS는 인프라를 관리하고 유지 관리하기 위해 일정 수준의 기술 지식이 필요합니다. 인프라의 복잡성에 따라 비용과 기술 리소스에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 IaaS에는 일반적으로 보안 및 컴플라이언스 관리가 포함되지 않으므로 사용자에게 유지 관리 및 업데이트 책임이 있습니다.
IaaS를 사용하면 얻을 수 있는 장점과 몇 가지 단점이 있습니다. 다음 유형의 서비스 모델을 살펴보겠습니다.
PaaS(Platform as a Service)
PaaS 는 IaaS보다 IT 워크로드의 더 많은 부분을 프로비저닝합니다. PaaS는 물리적 인프라를 관리하는 것 외에도 운영 체제(OS), 미들웨어, 런타임, 프레임워크 등 소프트웨어를 유지 관리합니다. 여기에는 소프트웨어 및 하드웨어 보안, 업그레이드, 백업과 관련된 모든 서비스가 포함됩니다. PaaS에서 프로비저닝된 모든 리소스는 GUI를 사용해 인터넷을 통해 프로비저닝됩니다.
PaaS는 기본 인프라에 대한 걱정 없이 코드 작성과 애플리케이션 배포에 집중하려는 경우에 유용합니다. 개발 프로세스를 간소화하고 생산성을 높이며 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
PaaS는 DevOps팀이 애플리케이션 개발 라이프사이클의 각 측면에서 협업하는 데 가장 많이 사용되는 모델입니다. 이를 통해 배포 환경에 대한 유연성과 제어를 유지하면서 애플리케이션을 구축하고 배포할 수 있습니다. PaaS는 일반적으로 다양한 개발 툴, 프레임워크, 라이브러리를 제공하므로 쉽게 시작할 수 있습니다.
개발을 위한 PaaS의 대표적인 예로는 Heroku가 있습니다. Heroku는 웹 애플리케이션을 배포하기 위해 사전 구축된 환경을 제공하는 클라우드 기반 PaaS입니다.
PaaS에도 몇 가지 한계가 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. PaaS를 사용하는 경우 플랫폼의 기본 인프라와 아키텍처에 대한 제어가 제한될 수 있습니다. 플랫폼을 맞춤화하는 데 제한이 있기 때문에 벤더사 종속의 리스크가 증가하고 다른 리소스가 플랫폼과 호환되지 않을 수 있습니다.
이제 마지막 서비스 모델을 살펴보겠습니다.
SaaS(Software as a Service)
SaaS는 사용자가 소프트웨어를 로컬에 설치하거나 유지 관리하지 않고도 인터넷을 통해 소프트웨어 애플리케이션에 접속하고 사용할 수 있는 클라우드 컴퓨팅 모델입니다.
사용자는 라이선스를 구입하고 로컬 컴퓨터에 소프트웨어를 설치하는 대신, 웹 브라우저나 모바일 앱을 통해 소프트웨어 애플리케이션에 접속해 필요에 따라 사용할 수 있습니다. 벤더사는 시스템 업그레이드, 패치, 보안을 완벽하게 관리합니다. SaaS 애플리케이션은 일반적으로 대기업에서 라이선스를 부여하며 클라우드 서비스 사업자의 데이터 센터에서 호스팅 및 유지 관리됩니다.
기업이 SaaS를 선택하는 주된 이유는 완전히 지원되는 애플리케이션으로 초기 설정 시간이 거의 없이 즉시 작업을 쉽게 시작할 수 있기 때문입니다. 또한 구독 모델을 사용하면 대규모 팀과 기업이 필요한 라이선스에 따라 쉽게 확장하거나 축소할 수 있습니다.
Slack, Salesforce, Microsoft Office 365와 같은 일부 SaaS 애플리케이션에 대해 이미 잘 알고 계실 것입니다. 완전히 갖춘 앱에는 단점이 있지만, 사용 편의성과 즉각적인 실행 가능성은 반박하기 어렵습니다.
모델 비교
온프레미스 클라우드 컴퓨팅 서비스 모델은 가장 높은 수준의 제어 기능을 제공하면서도 비용이 가장 높습니다. 여기서 기업은 IT 자산의 모든 측면을 관리해야 합니다.
IaaS(Infrastructure as a Service)는 인터넷을 통해 스토리지, 네트워킹, 컴퓨팅 성능과 같은 가상화된 컴퓨팅 리소스를 제공합니다. 클라우드 공급업체가 하드웨어와 네트워크를 관리하고 사용자는 인프라와 운영 체제를 더 잘 제어할 수 있습니다.
개발자는 PaaS(Platform as a Service)를 통해 애플리케이션을 구축, 배포, 관리할 수 있습니다. PaaS에는 기본 인프라, 운영 체제, 미들웨어, 애플리케이션 런타임 환경이 포함됩니다. PaaS 공급업체가 인프라를 관리하는 동안 사용자는 애플리케이션을 구축하고 배포하는 데 집중할 수 있습니다.
SaaS(Software as a Service)는 인터넷을 통해 소프트웨어 애플리케이션을 제공하므로 사용자가 소프트웨어를 직접 설치하거나 유지 관리할 필요가 없습니다. SaaS 공급업체가 데이터 스토리지부터 보안까지 모든 것을 처리하며, 사용자는 웹 브라우저나 앱을 통해 소프트웨어에 접속합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
클라우드 컴퓨팅 모델의 대표적인 종류는 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service)입니다.
사용자가 물리적 하드웨어를 직접 유지 관리할 필요 없이 인터넷('클라우드')을 통해 IT 리소스(서버, 스토리지, 데이터베이스, 네트워킹, 소프트웨어 등)에 접속할 수 있기 때문에 클라우드 컴퓨팅이라고 합니다.
이러한 클라우드 컴퓨팅 모델은 서로 어떻게 다른가요?
- IaaS는 가상 머신, 스토리지, 네트워크와 같은 기본적인 원시 컴퓨팅 리소스를 제공합니다.
- PaaS를 사용하면 고객은 기본 인프라를 다루지 않고도 애플리케이션을 개발, 실행, 관리할 수 있습니다.
- SaaS는 인터넷을 통해 소프트웨어 애플리케이션을 제공하므로 사용자가 자신의 컴퓨터나 자체 데이터 센터에서 애플리케이션을 설치하고 실행할 필요가 없습니다.
PaaS를 사용하면 고객은 일반적으로 앱 개발 및 실행과 관련된 인프라를 구축하고 유지 관리하는 복잡한 과정 없이 애플리케이션을 개발, 실행, 관리할 수 있습니다. 개발자는 기본 인프라를 관리하면서 앱 개발의 창의적인 측면에 집중할 수 있습니다.
SaaS는 서비스 공급업체가 소프트웨어 애플리케이션을 호스팅하고 고객에게 일반적으로 구독 기반 방식으로 제공하는 모델입니다. 사용자는 설치, 유지 관리 또는 업데이트에 대한 걱정 없이 인터넷이 연결된 모든 디바이스에서 소프트웨어에 접속하고 사용할 수 있습니다.
