클라우드 컴퓨팅 모델이란 무엇인가요?

IaaS를 사용하면 클라우드 서비스 사업자로부터 가상 서버, 스토리지, 네트워킹 등의 컴퓨팅 리소스를 대여할 수 있습니다. 따라서 값비싼 온프레미스 데이터 센터가 필요하지 않으며 필요에 따라 리소스를 확장하거나 축소할 수 있습니다.

또한 IaaS를 사용하면 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크 리소스를 보다 효율적으로 배포할 수 있습니다. 버튼 클릭 한 번으로 API 또는 웹 기반 콘솔을 통해 배포할 수 있습니다. 또한 각 리소스를 개별적으로 설정하고 트래픽 급증에 따라 온디맨드 리소스를 쉽게 프로비저닝하고 확장할 수 있기 때문에 유연성이 향상됩니다.

예를 들어 소프트웨어 개발 기업은 애플리케이션을 테스트하거나 새로운 소프트웨어를 개발하기 위해 임시 스토리지, 네트워킹 및 컴퓨팅 리소스를 필요로 합니다. 이러한 인프라를 온프레미스에 모두 설치하는 것은 비용이 많이 들 수 있습니다. IaaS를 사용하면 현장에서 하드웨어를 구입, 저장, 유지 관리할 필요가 없습니다. 기업은 IaaS를 통해 사용하는 리소스에 대해서만 비용을 지불함으로써 필요한 리소스를 온디맨드 방식으로 배포할 수 있습니다.

어떠한 툴의 부정적인 측면도 고려해야 하므로 몇 가지 제한 사항을 살펴보겠습니다. IaaS는 인프라를 관리하고 유지 관리하기 위해 일정 수준의 기술 지식이 필요합니다. 인프라의 복잡성에 따라 비용과 기술 리소스에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 IaaS에는 일반적으로 보안 및 컴플라이언스 관리가 포함되지 않으므로 사용자에게 유지 관리 및 업데이트 책임이 있습니다.

IaaS를 사용하면 얻을 수 있는 장점과 몇 가지 단점이 있습니다. 다음 유형의 서비스 모델을 살펴보겠습니다.