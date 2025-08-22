O que são modelos de computação em nuvem?

A IaaS fornece recursos de computação virtualizados pela Internet. Ela permite que as empresas aluguem servidores, espaço de armazenamento e recursos de rede com pagamento conforme o uso, eliminando a necessidade de hardware físico e reduzindo os custos iniciais.
Os modelos de computação em nuvem se referem a diferentes maneiras de entregar serviços de computação pela Internet.
Esses modelos se enquadram em três categorias:
- A IaaS (infraestrutura como serviço)
- Plataforma como serviço (PaaS)
- SaaS (software como serviço)
Os modelos de computação em nuvem permitem usar a tecnologia de computação em nuvem da maneira que melhor atenda às nossas necessidades, seja criando e implantando aplicações, armazenando dados ou usando recursos de computação.
A IaaS (infraestrutura como serviço)
IaaS permite alugar recursos de computação, como servidores virtuais, armazenamento e rede, de um provedor de serviços de nuvem. Isso elimina a necessidade de ter data centers locais caros e permite que você aumente ou diminua os recursos com base em suas necessidades.
A IaaS também permite uma implantação mais eficiente de recursos de computação, armazenamento e rede. Você pode implantar por meio de APIs ou consoles baseados na web com um clique. Você também obtém mais flexibilidade porque pode configurar cada recurso individualmente e provisionar e dimensionar recursos sob demanda com base em picos de tráfego.
Por exemplo, as organizações de desenvolvimento de software exigem armazenamento, rede e recursos de computação temporários para testar aplicações ou desenvolver novos softwares. Configurar toda essa infraestrutura no local pode ser caro. A IaaS elimina a necessidade de comprar, armazenar e manter hardware no local. As organizações podem usar a IaaS para implantar os recursos de que precisam sob demanda, pagando apenas pelos recursos que usam.
Considerar os negativos de qualquer ferramenta é a devida diligência, portanto, vamos conferir algumas limitações. A IaaS requer um certo nível de conhecimento técnico para gerenciar e manter a infraestrutura. Dependendo da complexidade da sua infraestrutura, isso pode afetar os custos e os recursos técnicos. Também é importante ter em mente que a IaaS geralmente não inclui o gerenciamento de segurança e conformidade, portanto, é sua responsabilidade manter e atualizar.
Há muitos benefícios (e algumas desvantagens) que podemos obter ao usar a IaaS. Vamos conferir o próximo tipo de modelo de serviço.
Plataforma como serviço (PaaS)
PaaS provisiona uma parte maior da workload de TI do que a IaaS. Além de gerenciar a infraestrutura física, uma PaaS também mantém o software, incluindo o SO (sistema operacional), middleware, tempo de execução e estruturas. Isso inclui todos os serviços relacionados à segurança de software e hardware, atualizações e backups. Todos os recursos provisionados sob a PaaS são feitos pela Internet usando uma GUI.
A PaaS é excelente se você quiser se concentrar em escrever código e implantar aplicações sem se preocupar com a infraestrutura subjacente. Ela pode ajudar a simplificar o processo de desenvolvimento, aumentar a produtividade e reduzir custos.
A PaaS é o modelo mais usado pelas equipes de DevOps para colaborar em cada aspecto do ciclo de vida de desenvolvimento de aplicações. Ela permite que você crie e implante aplicações enquanto mantém a flexibilidade e o controle sobre o ambiente de implantação. A PaaS normalmente oferece uma variedade de ferramentas de desenvolvimento, estruturas e bibliotecas, facilitando o início.
Um exemplo típico de PaaS para desenvolvimento é o Heroku. O Heroku é uma PaaS baseada em nuvem que fornece um ambiente pré-criado para implantar aplicações web.
Também é importante observar que a PaaS também tem algumas limitações. Se você usar uma PaaS, poderá ter controle limitado sobre a infraestrutura subjacente e a arquitetura da plataforma. Como há restrições sobre a capacidade de personalizar a plataforma, pode haver um risco maior de dependência de fornecedor, e outros recursos podem não ser compatíveis com a plataforma.
Agora, vejamos nosso último (mas não menos importante!) modelo de serviço.
SaaS (software como serviço)
SaaS é um modelo de computação em nuvem no qual os usuários podem acessar e usar aplicações de software pela Internet, sem precisar instalar ou manter nenhum software localmente.
Em vez de comprar uma licença e instalar o software em um computador local, os usuários podem acessar o aplicativo de software por meio de um navegador da web ou aplicativo móvel e usá-lo conforme necessário. O fornecedor gerencia totalmente as atualizações, patches e segurança do sistema. As aplicações de SaaS geralmente são licenciadas por uma grande organização e hospedadas e mantidas no data center do provedor de serviços de nuvem.
As organizações escolhem o SaaS principalmente porque essas aplicações totalmente prontas facilitam o início do trabalho imediatamente, com quase nenhum tempo de configuração inicial. Além disso, um modelo de assinatura facilita que grandes equipes e organizações aumentem ou diminuam os recursos, dependendo de suas licenças necessárias.
Você provavelmente já está familiarizado com algumas aplicações de SaaS, como Slack, Salesforce e Microsoft Office 365. Embora existam desvantagens de ter uma aplicação completa, é difícil contestar a facilidade de uso e a funcionalidade imediata.
Comparção dos modelos
Um modelo de serviço de computação em nuvem no local oferece o mais alto nível de controle, mas com o mais alto custo. Nele, a organização tem a tarefa de gerenciar todos os aspectos dos ativos de TI.
A IaaS (infraestrutura como serviço) fornece recursos de computação virtualizados pela Internet, como armazenamento, rede e poder de computação. O usuário tem mais controle sobre sua infraestrutura e sistemas operacionais, enquanto o provedor de nuvem gerencia o hardware e a rede.
A PaaS (plataforma como serviço) permite que os desenvolvedores criem, implantem e gerenciem aplicações. A PaaS inclui a infraestrutura subjacente, os sistemas operacionais, o middleware e o ambiente de tempo de execução de aplicações. Os usuários podem se concentrar na criação e implantação de suas aplicações enquanto o provedor de PaaS gerencia a infraestrutura.
O SaaS (software como serviço) entrega aplicações de software pela Internet, sem a necessidade de os usuários instalarem ou manterem o software por conta própria. Os provedores de SaaS lidam com tudo, desde o armazenamento de dados até a segurança, com os usuários acessando o software por meio de um navegador da web ou aplicação.
Perguntas frequentes
Os principais tipos de modelos de computação em nuvem são IaaS (infraestrutura como serviço), PaaS (plataforma como serviço) e SaaS (software como serviço).
É chamado de computação em nuvem porque permite que os usuários acessem recursos de TI (como servidores, armazenamento, bancos de dados, rede e software) pela Internet (a "nuvem") sem precisar manter o hardware físico por conta própria.
Como esses modelos de computação em nuvem diferem uns dos outros?
- A IaaS fornece recursos computacionais básicos e brutos, como máquinas virtuais, armazenamento e redes.
- A PaaS permite que os clientes desenvolvam, executem e gerenciem aplicações sem lidar com a infraestrutura subjacente.
- O SaaS entrega aplicações de software pela Internet, liberando os usuários da instalação e execução de aplicações em seus próprios computadores ou em seus data centers.
A PaaS permite que os clientes desenvolvam, executem e gerenciem aplicações sem a complexidade de criar e manter a infraestrutura normalmente associada ao desenvolvimento e lançamento de uma aplicação. Ela ajuda os desenvolvedores a se concentrarem no lado criativo do desenvolvimento de aplicações enquanto gerencia a infraestrutura subjacente.
O SaaS é um modelo no qual as aplicações de software são hospedadas por um provedor de serviços e disponibilizadas aos clientes, normalmente por assinatura. Os usuários podem acessar e usar o software de qualquer dispositivo com uma conexão com a Internet sem se preocupar com instalação, manutenção ou atualizações.
Por que os clientes escolhem a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresa globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, escala e experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.