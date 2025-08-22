O que são modelos de computação em nuvem?

IaaS permite alugar recursos de computação, como servidores virtuais, armazenamento e rede, de um provedor de serviços de nuvem. Isso elimina a necessidade de ter data centers locais caros e permite que você aumente ou diminua os recursos com base em suas necessidades.

A IaaS também permite uma implantação mais eficiente de recursos de computação, armazenamento e rede. Você pode implantar por meio de APIs ou consoles baseados na web com um clique. Você também obtém mais flexibilidade porque pode configurar cada recurso individualmente e provisionar e dimensionar recursos sob demanda com base em picos de tráfego.

Por exemplo, as organizações de desenvolvimento de software exigem armazenamento, rede e recursos de computação temporários para testar aplicações ou desenvolver novos softwares. Configurar toda essa infraestrutura no local pode ser caro. A IaaS elimina a necessidade de comprar, armazenar e manter hardware no local. As organizações podem usar a IaaS para implantar os recursos de que precisam sob demanda, pagando apenas pelos recursos que usam.

Considerar os negativos de qualquer ferramenta é a devida diligência, portanto, vamos conferir algumas limitações. A IaaS requer um certo nível de conhecimento técnico para gerenciar e manter a infraestrutura. Dependendo da complexidade da sua infraestrutura, isso pode afetar os custos e os recursos técnicos. Também é importante ter em mente que a IaaS geralmente não inclui o gerenciamento de segurança e conformidade, portanto, é sua responsabilidade manter e atualizar.

Há muitos benefícios (e algumas desvantagens) que podemos obter ao usar a IaaS. Vamos conferir o próximo tipo de modelo de serviço.