IaaS 使您能够从云服务提供商处租用虚拟服务器、存储和网络等计算资源。这让您无需投资建设和维护成本高昂的本地数据中心，同时能够根据自己的需求对资源进行扩缩。

IaaS 还能够更高效地部署计算、存储和网络资源。您可以通过 API 或基于 Web 的控制台一键完成部署。还可以获得更高的灵活性，因为您可以单独配置每项资源，并根据流量高峰轻松按需调配和扩展资源。

例如，软件开发企业需要临时存储、网络和计算资源来测试应用程序或开发新软件。在本地设置一整套这样的基础架构可能会产生高昂的成本。IaaS 使企业无需在本地购买、存储和维护硬件。企业可以使用 IaaS 来按需部署所需的资源，同时只需为所用资源付费。

审慎考虑任何工具的缺点是应尽的职责，因此我们来探讨一些局限性。IaaS 需要一定水平的技术知识来管理和维护基础架构。这可能会影响成本和技术资源，具体取决于基础架构的复杂性。此外，必须牢记的是，IaaS 通常不提供安全性和合规性管理，因此这两方面的维护和更新工作由您负责。

使用 IaaS 可以为我们带来很多好处（当然也存在一些弊端）。我们来看看下一种服务模式。