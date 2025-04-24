IaaS 通过互联网提供虚拟化计算资源。它使企业能够随用随付的方式租用服务器、存储空间和网络功能，而无需购置物理硬件，并降低了前期成本。
云计算模式是指通过互联网交付计算服务的不同方式。
这些模式分为三类：
- 基础架构即服务 (IaaS)
- 平台即服务 (PaaS)
- 软件即服务 (SaaS)
无论是构建和部署应用程序、存储数据还是使用计算资源，云计算模式使我们能够以最适合自身需求的方式使用云计算技术。
基础架构即服务 (IaaS)
IaaS 使您能够从云服务提供商处租用虚拟服务器、存储和网络等计算资源。这让您无需投资建设和维护成本高昂的本地数据中心，同时能够根据自己的需求对资源进行扩缩。
IaaS 还能够更高效地部署计算、存储和网络资源。您可以通过 API 或基于 Web 的控制台一键完成部署。还可以获得更高的灵活性，因为您可以单独配置每项资源，并根据流量高峰轻松按需调配和扩展资源。
例如，软件开发企业需要临时存储、网络和计算资源来测试应用程序或开发新软件。在本地设置一整套这样的基础架构可能会产生高昂的成本。IaaS 使企业无需在本地购买、存储和维护硬件。企业可以使用 IaaS 来按需部署所需的资源，同时只需为所用资源付费。
审慎考虑任何工具的缺点是应尽的职责，因此我们来探讨一些局限性。IaaS 需要一定水平的技术知识来管理和维护基础架构。这可能会影响成本和技术资源，具体取决于基础架构的复杂性。此外，必须牢记的是，IaaS 通常不提供安全性和合规性管理，因此这两方面的维护和更新工作由您负责。
使用 IaaS 可以为我们带来很多好处（当然也存在一些弊端）。我们来看看下一种服务模式。
平台即服务 (PaaS)
与 IaaS 相比，PaaS 承担的 IT 工作量更大。除了管理物理基础架构外，PaaS 还负责维护软件，包括操作系统 (OS)、中间件、运行时和框架。这包括与软件和硬件安全、升级以及备份相关的所有服务。在 PaaS 下调配的所有资源都是使用 GUI 通过互联网上完成的。
如果您想专注于编写代码和部署应用程序，同时又不想在底层基础架构上分心，那么 PaaS 是您的理想之选。它可以帮助简化开发流程、提高生产力并降低成本。
PaaS 是 DevOps 团队在应用程序开发生命周期的各个方面进行协作时最常用的模式。借助该模式，您可以在构建和部署应用程序的同时，保持对部署环境的灵活性和控制。PaaS 通常会提供一系列开发工具、框架和库，因此它易于上手使用。
用于开发的 PaaS 的典型示例是 Heroku。Heroku 是一种基于云的 PaaS，可提供用于部署 Web 应用程序的预构建环境。
值得注意的是，PaaS 也存在一些局限性。如果使用 PaaS，则您可能对平台的底层基础设施和架构拥有有限的控制权。由于您对平台进行自定义的能力受到限制，因此发生供应商锁定的风险可能会增加，并且其他资源可能与平台不兼容。
现在，我们来看看最后一个（但同样重要的）服务模式。
软件即服务 (SaaS)
SaaS 是一种云计算模式，在此模式下，用户可以通过互联网访问和使用软件应用程序，而无需在本地安装或维护任何软件。
用户可以通过 Web 浏览器或移动应用程序访问软件应用程序并根据需要进行使用，而无需购买许可证并在本地计算机上安装软件。供应商负责全面管理系统升级、补丁和安全性。SaaS 应用程序通常由大型企业授予许可，并在云服务提供商的数据中心进行托管和维护。
企业选择 SaaS 的主要原因是，这些成熟完善的应用程序几乎无需任何初始配置，即可立即投入使用。此外，订阅模式使大型团队和企业可以根据所需的许可证轻松进行纵向扩缩。
您可能已经熟悉 Slack、Salesforce 和 Microsoft Office 365 等一些 SaaS 应用程序。尽管功能完备的应用程序存在一些缺点，但其易用性和开箱即用的可使用性无可挑剔。
这些模式的对比
本地云计算服务模式可提供最高级别的控制权，但其成本最高。使用此模式时，企业需要负责管理 IT 资产的方方面面。
IaaS（基础架构即服务）通过互联网提供虚拟化计算资源，例如存储、网络和计算能力。用户可以更好地控制其基础架构和操作系统，而云服务提供商负责管理硬件和网络。
PaaS（平台即服务）允许开发人员构建、部署和管理应用程序。PaaS 包括底层基础架构、操作系统、中间件和应用程序运行时环境。用户可以专注于构建和部署其应用程序，而 PaaS 提供商负责管理基础架构。
SaaS（软件即服务）通过互联网交付软件应用程序，而用户无需自行安装或维护软件。SaaS 提供商负责处理从数据存储到安全性的所有事务，用户可以通过 Web 浏览器或应用程序访问软件。
常见问题
云计算模式的主要类型包括基础架构即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS)。
它之所以称为云计算，是因为它允许用户通过互联网（“云”）访问 IT 资源（如服务器、存储、数据库、网络和软件），同时用户自己无需维护物理硬件。
这些云计算模式之间有何区别？
- IaaS 提供基本的原始计算资源，例如虚拟机、存储和网络。
- PaaS 使客户能够开发、运行和管理应用程序，而无需处理底层基础架构。
- SaaS 通过互联网交付软件应用程序，使用户无需在自己的计算机或数据中心中安装和运行应用程序。
PaaS 使客户能够开发、运行和管理应用程序，而无需处理通常与应用程序开发和相关的复杂基础架构构建及维护工作。它能够在管理底层基础架构的同时，帮助开发人员专注于应用程序开发的创意方面。
SaaS 是一种服务模式，在此模式下，软件应用程序由服务提供商托管并且通常以订阅方式提供给客户。用户可以从任何具有互联网连接的设备访问和使用本软件，而无需分心应对安装、维护或更新工作。
