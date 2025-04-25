IaaS は、仮想サーバー、ストレージ、ネットワークなどのコンピュートリソースをクラウド・サービス・プロバイダーからレンタルできるモデルです。これにより高価なオンプレミスのデータセンターが不要になり、自社のニーズに応じてリソースの拡張や縮小ができるようになります。

また、IaaS はコンピューティングやストレージ、ネットワークのリソースの展開効率を向上させます。ボタンをクリックするだけで、API や Web ベースのコンソールからの展開が可能です。さらに、各リソースを個別に設定し、トラフィックの増加に応じてリソースのプロビジョニングやスケーリングをオンデマンドで簡単に実施できるため、柔軟性も向上します。

たとえば、ソフトウェア開発会社では、アプリケーションのテストや新しいソフトウェアの開発の際に、一時的なストレージ、ネットワーク、コンピュートリソースが必要になります。こうしたインフラをすべてオンプレミスで用意すると、コストがかさむ恐れあります。IaaS を利用すれば、ハードウェアをオンサイトで購入、保管、保守する必要がなくなります。IaaS を利用する組織では、リソースの使用量に応じた料金だけを支払うことで、必要なリソースをオンデマンドで導入できます。

どんなツールにもデメリットがあり、それを考慮するのは当然のことなので、ここからは問題点をいくつか見ていきましょう。IaaS を利用する際は、インフラの管理や保守に必要な一定の技術的知識が求められます。そのため、インフラの複雑さによっては、コストや技術リソースが変動する可能性があります。また、IaaS にはセキュリティ管理やコンプライアンス管理が含まれていないのが通常なので、その管理や更新が自社の責任になるという点には注意が必要です。

IaaS を利用すれば、多くのメリット（といくつかのデメリット）が得られます。では、次のサービスモデルの種類を見ていきましょう。