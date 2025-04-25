Was sind Cloud-Computing-Modelle?

Mit IaaS können Sie Computing-Ressourcen wie virtuelle Server, Speicher und Netzwerklösungen von einem Cloudservice-Anbieter mieten. Dadurch werden teure Rechenzentren vor Ort unnötig und Sie können Ihre Ressourcen je nach Bedarf nach oben oder unten skalieren.

IaaS ermöglicht auch eine effizientere Bereitstellung von Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen. Sie können die Bereitstellung über APIs oder webbasierte Konsolen mit nur einem Klick durchführen. Außerdem erhalten Sie mehr Flexibilität, da Sie jede Ressource individuell konfigurieren und Ressourcen einfach nach Bedarf bereitstellen und skalieren können, basierend auf Trafficspitzen.

Unternehmen im Bereich Software-Entwicklung benötigen beispielsweise temporäre Speicher-, Netzwerk- und Rechenressourcen, um Anwendungen zu testen oder neue Software zu entwickeln. Die Einrichtung einer entsprechenden Infrastruktur vor Ort kann kostspielig sein. IaaS macht es überflüssig, Hardware zu kaufen und vor Ort vorzuhalten zu warten. Unternehmen können IaaS nutzen, um die benötigten Ressourcen nach Bedarf bereitzustellen, und müssen nur für die von ihnen verwendeten Ressourcen bezahlen.

Es entspricht der Due Diligence, auch die negativen Aspekte jedes Tools zu berücksichtigen. Lassen Sie uns also einige Beschränkungen durchgehen. IaaS erfordert ein gewisses Maß an technischem Wissen, um die Infrastruktur zu verwalten und zu warten. Je nach Komplexität Ihrer Infrastruktur kann sich dies auf Kosten und technische Ressourcen auswirken. Wichtig ist auch zu beachten, dass IaaS im Allgemeinen kein Sicherheits- und Compliance-Management umfasst. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass die Anforderungen in diesen Bereichen erfüllt und Aktualisierungen vorgenommen werden.

Die Verwendung von IaaS bietet viele Vorteile (und einige Nachteile). Sehen wir uns nun ein weiteres Servicemodell an.