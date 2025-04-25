Quels sont les modèles de Cloud Computing ?

L'IaaS fournit des ressources informatiques virtualisées sur Internet. Elle permet aux entreprises de louer des serveurs, de l'espace de stockage et des fonctionnalités réseau à l'utilisation, éliminant ainsi le besoin de matériel physique et réduisant les coûts initiaux.
Les modèles de cloud computing font référence à différentes façons de fournir des services informatiques sur Internet.
Ces modèles se divisent en trois catégories :
- Infrastructure en tant que service (IaaS)
- Plateforme en tant que service (PaaS)
- Logiciel en tant que service (SaaS)
Les modèles de cloud computing nous permettent d'utiliser la technologie de cloud computing de la manière la plus adaptée à nos besoins, qu'il s'agisse de créer et de déployer des applications, de stocker des données ou d'utiliser des ressources informatiques.
Infrastructure en tant que service (IaaS)
L'IaaS vous permet de louer des ressources informatiques, telles que des serveurs virtuels, du stockage et des réseaux, auprès d'un fournisseur de services cloud. Cela élimine le besoin de centres de données sur site coûteux et vous permet d'augmenter ou de diminuer vos ressources en fonction de vos besoins.
L'IaaS permet également un déploiement plus efficace des ressources de calcul, de stockage et de réseau. Vous pouvez effectuer un déploiement via une API ou des consoles Web d'un simple clic. Vous bénéficiez également d'une plus grande flexibilité, car vous pouvez configurer chaque ressource individuellement, et provisionner et faire évoluer facilement les ressources à la demande, en fonction des pics de trafic.
Par exemple, les entreprises de développement de logiciels ont besoin de ressources temporaires de stockage, de réseau et de calcul pour tester des applications ou développer de nouveaux logiciels. La mise en place de toute cette infrastructure sur site peut s'avérer coûteuse. L'IaaS élimine le besoin d'acheter, de stocker et de maintenir du matériel sur site. Les entreprises peuvent utiliser l'IaaS pour déployer les ressources dont elles ont besoin à la demande en payant uniquement les ressources qu'elles utilisent.
Il s'agit de faire preuve de diligence raisonnable pour prendre en compte les aspects négatifs de tout outil, alors examinons quelques limites. L'IaaS nécessite un certain niveau de connaissances techniques pour gérer et entretenir l'infrastructure. En fonction de la complexité de votre infrastructure, cela peut avoir un impact sur les coûts et les ressources techniques. Il est également important de garder à l'esprit que l'IaaS n'inclut généralement pas la gestion de la sécurité et de la conformité, c'est pourquoi il est de votre responsabilité de maintenir et de mettre à jour ces services.
L'utilisation de l'IaaS présente de nombreux avantages (et quelques inconvénients). Examinons le prochain type de modèle de service.
Plateforme en tant que service (PaaS)
Le PaaS fournit une plus grande partie de la charge de travail informatique que l'IaaS. Outre la gestion de l'infrastructure physique, une plateforme PaaS gère également les logiciels, y compris le système d'exploitation (OS), le middleware, l'environnement d'exécution et les frameworks. Cela inclut tous les services liés à la sécurité logicielle et matérielle, aux mises à niveau et aux sauvegardes. Toutes les ressources provisionnées dans le cadre du PaaS sont effectuées sur Internet à l'aide d'une interface graphique.
La technologie PaaS est idéale si vous souhaitez vous concentrer sur l'écriture de code et le déploiement d'applications sans vous soucier de l'infrastructure sous-jacente. Elle peut vous aider à simplifier le processus de développement, à augmenter la productivité et à réduire les coûts.
Le PaaS est le modèle le plus utilisé par les équipes DevOps pour collaborer sur chaque aspect du cycle de développement des applications. Il vous permet de créer et de déployer des applications tout en conservant la flexibilité et le contrôle de l'environnement de déploiement. Le PaaS propose généralement une gamme d'outils de développement, de structures et de bibliothèques, ce qui facilite la prise en main.
Heroku est un exemple typique de PaaS pour le développement. Heroku est une plateforme PaaS basée sur le cloud qui fournit un environnement préconçu pour déployer des applications Web.
Il est important de noter que le PaaS présente également certaines limites. Si vous utilisez une plateforme en tant que service (PaaS), vous disposez peut-être d'un contrôle limité sur l'infrastructure et l'architecture sous-jacentes de la plateforme. Étant donné que votre capacité à personnaliser la plateforme est limitée, il peut y avoir un risque accru de dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur et d'autres ressources peuvent ne pas être compatibles avec la plateforme.
Examinons à présent notre dernier (mais pas le moindre !) modèle de service.
Logiciel en tant que service (SaaS)
Le SaaS est un modèle de cloud computing dans lequel les utilisateurs peuvent accéder à des applications logicielles et les utiliser sur Internet sans avoir à installer ou à entretenir des logiciels localement.
Au lieu d'acheter une licence et d'installer un logiciel sur un ordinateur local, les utilisateurs peuvent accéder à l'application logicielle via un navigateur Web ou une application pour mobile et l'utiliser si nécessaire. Le fournisseur gère entièrement les mises à niveau, les correctifs et la sécurité des systèmes. Les applications SaaS sont généralement concédées sous licence par une grande entreprise, et hébergées et gérées dans le centre de données du fournisseur de services cloud.
Les entreprises choisissent le SaaS principalement parce que ces applications complètes facilitent le travail immédiat, avec peu de temps de configuration initiale. De plus, un modèle d'abonnement permet aux grandes équipes et aux grandes organisations de s'adapter facilement en fonction de leurs licences requises.
Vous connaissez probablement déjà certaines applications SaaS telles que Slack, Salesforce et Microsoft Office 365. Bien qu'il y ait des inconvénients à une application complète, la simplicité d'utilisation et la maniabilité immédiate sont difficiles à contester.
Comparaison des modèles
Un modèle de service de Cloud Computing sur site offre le plus haut niveau de contrôle, mais au coût le plus élevé. Ici, l'organisation est chargée de gérer tous les aspects des ressources informatiques.
L'IaaS (Infrastructure en tant que service) fournit des ressources informatiques virtualisées sur Internet, telles que le stockage, la mise en réseau et la puissance de calcul. L'utilisateur dispose d'un plus grand contrôle sur son infrastructure et ses systèmes d'exploitation, tandis que le fournisseur de cloud gère le matériel et le réseau.
Le PaaS (plateforme en tant que service) permet aux développeurs de construire, de déployer et de gérer des applications. Le PaaS inclut l'infrastructure sous-jacente, les systèmes d'exploitation, le middleware et l'environnement d'exécution des applications. Les utilisateurs peuvent se concentrer sur la création et le déploiement de leurs applications pendant que le fournisseur PaaS gère l'infrastructure.
Le SaaS (modèle de logiciel en tant que service) fournit des applications logicielles sur Internet, sans que les utilisateurs n'aient besoin d'installer ou de gérer eux-mêmes le logiciel. Les fournisseurs SaaS gèrent tout, du stockage des données à la sécurité, avec des utilisateurs qui accèdent au logiciel via un navigateur Web ou une application.
Foire aux questions (FAQ)
En quoi ces modèles de cloud computing diffèrent-ils les uns des autres ?
