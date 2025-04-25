Quels sont les modèles de Cloud Computing ?

L'IaaS vous permet de louer des ressources informatiques, telles que des serveurs virtuels, du stockage et des réseaux, auprès d'un fournisseur de services cloud. Cela élimine le besoin de centres de données sur site coûteux et vous permet d'augmenter ou de diminuer vos ressources en fonction de vos besoins.

L'IaaS permet également un déploiement plus efficace des ressources de calcul, de stockage et de réseau. Vous pouvez effectuer un déploiement via une API ou des consoles Web d'un simple clic. Vous bénéficiez également d'une plus grande flexibilité, car vous pouvez configurer chaque ressource individuellement, et provisionner et faire évoluer facilement les ressources à la demande, en fonction des pics de trafic.

Par exemple, les entreprises de développement de logiciels ont besoin de ressources temporaires de stockage, de réseau et de calcul pour tester des applications ou développer de nouveaux logiciels. La mise en place de toute cette infrastructure sur site peut s'avérer coûteuse. L'IaaS élimine le besoin d'acheter, de stocker et de maintenir du matériel sur site. Les entreprises peuvent utiliser l'IaaS pour déployer les ressources dont elles ont besoin à la demande en payant uniquement les ressources qu'elles utilisent.

Il s'agit de faire preuve de diligence raisonnable pour prendre en compte les aspects négatifs de tout outil, alors examinons quelques limites. L'IaaS nécessite un certain niveau de connaissances techniques pour gérer et entretenir l'infrastructure. En fonction de la complexité de votre infrastructure, cela peut avoir un impact sur les coûts et les ressources techniques. Il est également important de garder à l'esprit que l'IaaS n'inclut généralement pas la gestion de la sécurité et de la conformité, c'est pourquoi il est de votre responsabilité de maintenir et de mettre à jour ces services.

L'utilisation de l'IaaS présente de nombreux avantages (et quelques inconvénients). Examinons le prochain type de modèle de service.