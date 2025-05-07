¿Qué son los modelos de cloud computing?

El modelo IaaS le permite alquilar recursos informáticos, como servidores virtuales, almacenamiento y redes, a un proveedor de servicios de nube. Esto elimina la necesidad de tener que usar costosos centros de datos locales y le permite ampliar o reducir los recursos en función de sus necesidades.

El modelo IaaS también permite una implementación más eficiente de los recursos informáticos, de almacenamiento y de la red. Puede realizar la implementación a través de API o consolas basadas en web con solo hacer clic en un botón. También obtendrá más flexibilidad, ya que puede configurar cada recurso de forma individual y aprovisionar y escalar fácilmente los recursos bajo demanda, en función de los picos de tráfico.

Por ejemplo, las organizaciones de desarrollo de software necesitan almacenamiento temporal, redes y recursos informáticos para probar aplicaciones o desarrollar software nuevo. Configurar toda esta infraestructura en el entorno local puede resultar costoso. El modelo IaaS elimina la necesidad de comprar, almacenar y mantener hardware in situ. Las organizaciones pueden utilizar el modelo IaaS para implementar los recursos que necesitan bajo demanda pagando solo por los recursos que utilizan.

Considerar los aspectos negativos de cualquier herramienta es un proceso de debida diligencia, así que repasemos algunas limitaciones. El modelo IaaS requiere cierto nivel de conocimientos técnicos para gestionar y mantener la infraestructura. En función de la complejidad de su infraestructura, esto puede afectar al coste y a los recursos técnicos. También es importante tener en cuenta que el modelo IaaS generalmente no incluye la gestión de la seguridad y el cumplimiento, por lo que es su responsabilidad realizar el mantenimiento y llevar a cabo las actualizaciones.

Hay muchas ventajas (y algunos inconvenientes) que podemos obtener al utilizar el modelo IaaS. Echemos un vistazo al siguiente tipo de modelo de servicio.