Che cosa sono i modelli di cloud computing?

Il SaaS è un modello di cloud computing in cui gli utenti possono accedere e utilizzare le applicazioni software tramite Internet senza installare o mantenere alcun software localmente.

Invece di acquistare una licenza e installare il software su un computer locale, gli utenti possono accedere all'applicazione software tramite un browser web o un'app mobile e utilizzarla in base alle esigenze. Il fornitore gestisce completamente gli aggiornamenti di sistema, le patch e la sicurezza. Le applicazioni SaaS sono, generalmente, concesse in licenza da una grande organizzazione, mentre sono ospitate e gestite nel data center del provider di servizi cloud.

Le organizzazioni scelgono il modello SaaS principalmente perché queste applicazioni pronte all'uso semplificano l'avvio immediato del lavoro, con pochissimi tempi di configurazione iniziale. Inoltre, un modello di abbonamento semplifica la scalabilità verso l'alto o verso il basso per team e organizzazioni di grandi dimensioni a seconda delle licenze richieste.

Probabilmente, conoscete già alcune applicazioni SaaS come Slack, Salesforce e Microsoft Office 365. Anche se esistono svantaggi rispetto ad un'app completa, la facilità d'uso e la praticità immediata sono indiscutibili.