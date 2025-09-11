AI 추론이란 무엇일까요?

AI 추론은 훈련된 머신 러닝 모델이 입력 데이터를 받아 예측이나 결정과 같은 출력을 생성하는 프로세스입니다. 훈련 단계와 달리 추론은 알고리즘에 대규모 데이터를 입력해 패턴과 관계를 학습하는 것이 아니라 학습된 지식을 새로운 미지 데이터에 적용합니다. 이러한 구분은 실제 응용 분야에서 AI 추론의 역할을 이해하는 데 중요합니다. 예를 들어 자율주행 차량에서는 모델이 센서 데이터를 실시간으로 처리해 조향, 제동, 가속 등 결정을 내려야 하며 이때 낮은 지연 시간과 높은 정확도가 필요합니다.

챗봇 분야에서는 NLP(Natural Language Processing)이 AI 추론을 통해 사용자의 질문을 이해하고 대화형 방식으로 응답할 수 있습니다. 이러한 실시간 의사결정 때문에 챗봇과 가상 비서와 같은 AI 애플리케이션은 강력하고 사용자 친화적입니다. 보이지 않는 데이터를 처리하고 정확한 예측을 하는 능력은 훈련된 AI 모델의 견고성과 추론 프로세스의 효율성을 입증합니다.