¿Qué son las inferencias de IA?

La inferencia de IA tiene una amplia gama de aplicaciones en varios sectores, cada una de las cuales aprovecha la potencia de los modelos de IA entrenados para resolver problemas específicos. En la atención sanitaria, la inferencia de IA se utiliza para el diagnóstico de enfermedades, el descubrimiento de fármacos y la monitorización de los pacientes. Por ejemplo, un modelo de aprendizaje profundo entrenado en datos de imágenes médicas puede diagnosticar de forma rápida y precisa enfermedades como el cáncer o la neumonía, lo que proporciona información valiosa a los profesionales sanitarios.

En el Internet de las cosas (IoT), la inferencia de IA desempeña un papel crucial a la hora de permitir que los dispositivos inteligentes tomen decisiones autónomas. Por ejemplo, un sistema domótico inteligente podría utilizar la inferencia de IA para ajustar la calefacción y la refrigeración en función de los patrones de ocupación, o una ciudad inteligente podría utilizarla para optimizar el flujo de tráfico y reducir los atascos. Los avances en las capacidades de IA, especialmente en la detección de objetos, han mejorado aún más estos sistemas. La capacidad de procesar y responder a los datos en tiempo real es esencial para el funcionamiento perfecto de estos sistemas.

Otra aplicación notable de la inferencia de IA es en el ámbito de la IA generativa y los modelos lingüísticos grandes (LLM). Modelos como ChatGPT, que se basan en el aprendizaje profundo y las redes neuronales, utilizan la inferencia para generar texto similar al humano en respuesta a las entradas de los usuarios. Esto ha abierto nuevas posibilidades para el procesamiento del lenguaje natural y tiene el potencial de transformar la forma en que interactuamos con los sistemas de IA, haciéndolos más intuitivos y fáciles de usar.