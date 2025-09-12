AI 推理是指经过训练的机器学习模型接收输入数据并生成输出（例如预测或决策）的过程。与涉及向算法输入大型数据集以学习模式和关系的训练阶段不同，推理是将学到的知识应用于新的、未见过的数据。这一区别对理解 AI 推理在实际应用中的作用至关重要。例如，在自动驾驶车辆中，模型必须实时处理传感器数据以做出转向、刹车和加速决策，所有这些决策都需要低延迟和高准确性。

在聊天机器人领域中，AI 推理使自然语言处理 (NLP) 能够以对话方式理解和响应用户查询。正是这种实时决策能力使得聊天机器人和虚拟助手等 AI 应用如此强大且方便用户使用。处理未见过的数据并做出准确预测的能力证明了经过训练的 AI 模型的稳健性以及推理过程的效率。