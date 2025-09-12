AI 推理是指使用精选数据集进行训练的 AI 模型接收输入数据并生成输出（例如预测或决策）的过程。这是将训练阶段所学到的知识应用于新的、未见过的数据的过程。
人工智能 (AI) 通过使系统能够根据数据做出智能决策，彻底改变了从医疗保健到自动驾驶车辆等众多行业。这些 AI 系统的核心是 AI 推理过程，这是一个部署经过训练的 AI 模型以进行实时预测或决策的关键阶段。该过程对需要即时响应的应用（例如聊天机器人和自动驾驶汽车）至关重要，因为快速处理输入数据并生成输出的能力事关安全和效率。
AI 推理简介
AI 推理是指经过训练的机器学习模型接收输入数据并生成输出（例如预测或决策）的过程。与涉及向算法输入大型数据集以学习模式和关系的训练阶段不同，推理是将学到的知识应用于新的、未见过的数据。这一区别对理解 AI 推理在实际应用中的作用至关重要。例如，在自动驾驶车辆中，模型必须实时处理传感器数据以做出转向、刹车和加速决策，所有这些决策都需要低延迟和高准确性。
在聊天机器人领域中，AI 推理使自然语言处理 (NLP) 能够以对话方式理解和响应用户查询。正是这种实时决策能力使得聊天机器人和虚拟助手等 AI 应用如此强大且方便用户使用。处理未见过的数据并做出准确预测的能力证明了经过训练的 AI 模型的稳健性以及推理过程的效率。
AI 训练与 AI 推理的对比
AI 系统的开发包含两个主要阶段：AI 训练阶段和推理阶段。在 AI 训练阶段，AI 模型会被输入大型数据集来学习和识别模式。该过程通常需要大量计算资源和时间，因为模型必须以迭代方式调整其参数来最大限度地减少错误。训练中使用的算法（例如深度学习神经网络）旨在优化模型在训练数据上的表现。
相比之下，AI 推理是部署阶段。在此阶段中，经过训练的模型被用于根据新的输入数据进行预测或决策。此阶段注重低延迟和实时性能，因为在自动驾驶车辆和实时决策系统等应用中，延迟可能会产生不利影响。推理的计算需求通常低于训练，但仍然需要高效利用 GPU（图形处理单元）和 CPU（中央处理单元）等处理器来保证高性能与快速响应。如需详细了解 AI 训练和推理，请参阅我们的机器学习训练与推理简介。
AI 推理的步骤
AI 推理过程包含多个关键步骤，每个步骤都需要仔细考虑计算资源和效率。首先，必须对输入数据进行预处理，以确保其格式适合模型。这可能涉及数据标准化、将文本转换为数字向量或调整图像尺寸。在数据准备就绪后，它们会被输入经过训练的 AI 模型进行处理并生成输出。根据应用场景不同，此输出可能是预测、分类或决策。
例如，在医疗保健领域，可以训练 AI 模型来根据医学影像诊断疾病。在推理过程中，该模型会处理新患者的影像数据并提供诊断结果，然后由医疗保健专业人员进行审核。整个过程必须高效且准确，因为出现延迟或存在错误可能会造成严重后果。对计算能力和资源的需求显而易见，特别是在模型必须处理大数据集和复杂任务的情况下。
AI 推理引擎的作用
AI 推理引擎是一个软件组件，用于管理经过训练的 AI 模型的执行，并针对低延迟和高性能工作负载进行优化。这些引擎设计用于应对处理输入数据和生成输出的计算密集型任务，以确保模型能够在实时环境中高效运行。GPU 和 CPU 等硬件的进步显著增强了推理引擎的能力，使其能够处理日益复杂的任务和数据密集型任务。
例如，NVIDIA 的 GPU 为 AI 推理领域做出了重大贡献，这些 GPU 特别适合并行处理任务。这些 GPU 能够显著降低推理延迟，使其成为需要实时决策的应用的理想选择。此外，边缘计算的兴起进一步拓展了 AI 推理的潜力，使数据处理能够在更靠近数据源的位置进行，减少了将数据传输到集中式数据中心的需求，并提升了整体性能。
AI 推理的示例和应用场景
AI 推理在各个领域都有广泛的应用，每个领域都会利用经过训练的 AI 模型的强大功能来解决特定问题。在医疗保健领域，AI 推理被用于疾病诊断、药物发现和患者监测。例如，使用医学影像数据进行训练的深度学习模型可以快速、准确地诊断出癌症或肺炎等疾病，为医疗保健专业人员提供有价值的见解。
在物联网 (IoT) 领域，AI 推理在帮助智能设备实现自主决策方面发挥着至关重要的作用。例如，智能家居系统可利用 AI 推理根据居住模式来调节加热和制冷，或者智慧城市可使用它来优化交通流量并减少拥堵。AI 能力（特别是对象检测技术）方面取得的进步，进一步增强了这些系统的功能。对数据的实时处理和响应能力是这些系统平稳运行的关键。
AI 推理的另一个重要应用领域是生成式 AI 和大语言模型 (LLM)。基于深度学习和神经网络的 ChatGPT 等模型使用推理根据用户输入生成类似真人反应的文本回答。这为自然语言处理开辟了新的可能性，并有可能改变我们与 AI 系统的交互方式，使其变得更加直观、更方便用户使用。
结论
AI 推理是现代 AI 解决方案的核心组成部分，能够实现实时决策并将经过训练的模型应用于新的、未见过的数据。理解训练与推理之间的区别至关重要，因为每个阶段都有各自的要求和挑战。训练涉及构建和优化模型，而推理专注于部署这些模型以实现准确、及时的预测。
随着 GPU 等硬件和边缘计算的进步以及优化推理引擎的发展，AI 推理的未来前景光明。这些进步不仅将提升 AI 系统的可扩展性，还使它们能够应对新数据挑战和日益复杂的任务。随着 AI 的持续发展，高效且低延迟的推理会变得越来越重要，这将推动创新并为各行各业开辟新的可能性。
常见问题
训练 AI 模型涉及向算法输入大型数据集以学习和识别模式，这需要消耗大量计算资源和时间。而 AI 推理是部署阶段，此阶段中经过训练的模型会处理新数据以进行预测或决策，注重低延迟和实时性能。
AI 推理的关键步骤包括预处理输入数据以确保其采用适合的格式、将数据输入经过训练的模型以及生成输出（例如预测、分类或决策）。每个步骤都需要仔细考虑计算资源和效率。实施正确的架构和数据系统对确保 AI 能够有效运行并与各种数据输入进行交互至关重要。
AI 推理引擎是一个软件组件，用于管理经过训练的 AI 模型的执行，并针对低延迟和高性能工作负载进行优化。它用于应对处理输入数据和生成输出的计算密集型任务，通常利用 GPU 来确保高效的实时运行。
低延迟在 AI 推理中至关重要，因为在自动驾驶车辆、聊天机器人和智能设备等需要实时决策的应用中延迟可能会产生不利影响。快速响应时间可确保系统能够平稳、安全地运行。
AI 推理可用在多个领域中，包括医疗保健（例如疾病诊断、药物发现）、物联网（例如智能家居系统、智慧城市）和生成式 AI（例如 ChatGPT 等 LLM）。这些应用会利用经过训练的机器学习模型的强大功能来实时解决特定问题。
GPU 和 CPU 对于 AI 推理来说必不可少，因为它们可以提供高效处理输入数据并生成输出所需的计算能力。尤其是 GPU 适合并行处理任务，可显著降低推理延迟。
边缘计算使 AI 推理能够在更靠近数据源的位置进行，减少了将数据传输到集中式数据中心的需求。这可以通过降低延迟并增强 AI 系统的实时能力来提高整体性能，使其更加高效、响应速度更快。
可以，在医疗保健领域，AI 推理被广泛用于疾病诊断、药物发现和患者监测监护等应用场景。例如，使用医学影像数据进行训练的深度学习模型可以快速、准确地诊断出癌症或肺炎等疾病，为医疗保健专业人员提供有价值的见解。
AI 推理通过帮助物联网设备实现基于实时数据的自主决策来增强其功能。例如，智能家居系统可利用 AI 推理根据居住模式来调节加热和制冷，或者智慧城市可使用它来优化交通流量并减少拥堵。
客户为什么选择 Akamai
Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。