Che cos'è l'AI inferencing?

L'AI inferencing è il processo tramite il quale un modello di apprendimento automatico addestrato acquisisce i dati di input e produce un output, come una previsione o una decisione. A differenza della fase di formazione, che prevede l'inserimento di grandi dataset in un algoritmo per apprendere modelli e relazioni, l'inferencing è l'applicazione di queste conoscenze apprese a dati nuovi e invisibili. Questa distinzione è fondamentale per comprendere il ruolo dell'AI inferencing nelle applicazioni reali. Ad esempio, nei veicoli a guida autonoma, il modello deve elaborare i dati dei sensori in tempo reale per decidere se è necessario sterzare, frenare e accelerare, tutte operazioni queste che richiedono una bassa latenza e un'elevata accuratezza.

Nell'ambito delle chatbot, l'AI inferencing consente l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per comprendere e rispondere alle query degli utenti come in una conversazione. Questo processo decisionale in tempo reale è ciò che rende potenti e intuitive le applicazioni basate sull'AI, come chatbot e assistenti virtuali. La capacità di gestire dati invisibili e di effettuare previsioni accurate dimostra la solidità del modello di AI addestrato e l'efficienza del processo di inferencing.