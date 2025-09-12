Was ist KI-Inferenz?

KI-Inferenz ist der Prozess, in dem ein trainiertes Machine-Learning-Modell Eingabedaten erfasst und eine Ausgabe erzeugt, zum Beispiel in Form einer Vorhersage oder einer Entscheidung. Im Gegensatz zur Trainingsphase, in der zum Erlernen von Mustern und Beziehungen große Datensätze in einen Algorithmus eingespeist werden, ist Inferenz die Anwendung dieses erlernten Wissens auf neue, unbekannte Daten. Dieser Unterschied ist entscheidend, wenn man die Rolle der KI-Inferenz in realen Anwendungen verstehen will. Beispielsweise muss das Modell bei autonomen Fahrzeugen Sensordaten in Echtzeit verarbeiten, um Entscheidungen zum Lenken, Bremsen und Beschleunigen zu treffen, die alle eine geringe Latenz und hohe Genauigkeit erfordern.

Im Bereich der Chatbots ermöglicht KI-Inferenz die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP). Dadurch ist es möglich, Nutzeranfragen in gesprächsartiger Form zu verstehen und zu beantworten. Diese Entscheidungsfindung in Echtzeit macht KI-Anwendungen wie Chatbots und virtuelle Assistenten so leistungsstark und nutzerfreundlich. Die Fähigkeit, unbekannte Daten zu verarbeiten und genaue Vorhersagen zu treffen, ist ein Beleg für die Robustheit des trainierten KI-Modells und die Effizienz des Inferenzprozesses.