빅 데이터란 무엇인가요?

빅 데이터라는 개념은 1990년대에 기업들이 관계형 데이터베이스와 같이 기존 시스템의 기능을 능가하는 대규모 데이터 세트를 관리하고 분석하는 데 어려움을 겪으면서 등장했습니다. 초창기 논의에서는 기업이 다양한 소스에서 더 많은 원시 데이터를 수집함에 따라 확장 가능한 스토리지와 프로세싱이 필요하다는 점을 강조했습니다.

2006년 Hadoop과 같은 기술이 개발되면서 빅 데이터의 발전은 빨라졌습니다. Hadoop의 분산형 프레임워크는 중앙 집중식 시스템의 한계를 극복하고 여러 서버에 대규모 데이터 세트를 저장하고 처리할 수 있도록 지원했습니다. 이와 동시에 비정형 및 반정형 데이터를 보다 유연하고 빠르게 처리할 수 있는 NoSQL 데이터베이스가 도입되면서 최신 빅 데이터 애널리틱스의 기반이 마련되었습니다.

2010년대에 클라우드 컴퓨팅의 부상하자 빅 데이터 관리는 또 한 번 변화했습니다. AWS, Google Cloud와 같은 플랫폼을 통해 기업은 상당한 인프라 투자 없이도 데이터 스토리지와 프로세싱을 확장할 수 있게 되었습니다.

사물 인터넷(IoT)의 등장으로 실시간 센서 데이터가 급증하면서 글로벌 데이터 프로덕션이 기하급수적으로 증가했습니다. 스트리밍 애널리틱스, AI 기반 툴, 머신 러닝 알고리즘과 같은 최신 기술은 이러한 복잡성을 처리하기 위해 개발되었습니다.

오늘날 빅 데이터는 인공 지능, Edge Computing, 데이터 과학 분야의 혁신을 통해 계속 진화하고 있습니다.