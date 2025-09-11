Qu'est-ce que le Big Data ?

Le concept de Big Data est apparu dans les années 1990, lorsque les entreprises ont dû faire face à des défis en matière de gestion et d'analyse de grands ensembles de données qui dépassaient les capacités des systèmes traditionnels tels que les bases de données relationnelles. Les premières discussions mettaient l'accent sur la nécessité d'un système de stockage et d'un traitement évolutifs, car les entreprises collectaient davantage de données brutes issues de sources diverses.

Le développement de technologies, telles que Hadoop en 2006, a accéléré l'évolution du Big Data. Le cadre distribué d'Hadoop a permis le stockage et le traitement d'ensembles de données volumineux sur plusieurs serveurs, surmontant les limites des systèmes centralisés. Parallèlement, les bases de données NoSQL ont été introduites pour gérer les données non structurées et semi-structurées avec plus de flexibilité et de rapidité, formant ainsi la base de l'analyse actuelle du Big Data.

L'essor du Cloud Computing dans les années 2010 a transformé encore davantage la gestion du Big Data. Les plateformes telles qu'AWS et Google Cloud ont permis aux entreprises de faire évoluer le stockage et le traitement des données sans avoir à réaliser d'investissements importants en infrastructure.

L'avènement de l'Internet des objets (IoT) a entraîné une hausse des données de capteurs en temps réel, ce qui a engendré une augmentation exponentielle de la production mondiale de données. Des technologies avancées telles que l'analyse du streaming, les outils basés sur l'IA et les algorithmes d'apprentissage automatique ont été développées pour gérer cette complexité.

Aujourd'hui, le Big Data continue d'évoluer grâce aux innovations en matière d'intelligence artificielle, d'Edge Computing et de science des données.