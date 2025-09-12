Was ist Big Data?

Das Konzept von Big Data entwickelte sich in den 1990er Jahren, als sich Unternehmen mit der Verwaltung und Analyse großer Datenmengen konfrontiert sahen, die die Funktionen herkömmlicher Systeme, wie z. B. relationale Datenbanken, überforderten. Anfänglich wurde die Notwendigkeit einer skalierbaren Speicherung und Verarbeitung betont, da Unternehmen immer mehr Rohdaten aus unterschiedlichen Quellen erfassten.

Die Entwicklung von Technologien wie Hadoop (2006) beschleunigte die Entwicklung von Big Data. Das verteilte Framework von Hadoop ermöglichte die Speicherung und Verarbeitung großer Datenmengen über mehrere Server hinweg und überwindet die Einschränkungen zentralisierter Systeme. Gleichzeitig wurden NoSQL-Datenbanken eingeführt, um unstrukturierte und halbstrukturierte Daten flexibler und schneller zu verarbeiten und so die Grundlage für moderne Big-Data-Analysen zu bilden.

Der Anstieg des Cloud Computing in den 2010er Jahren hat das Big Data Management weiter verändert. Mit Plattformen wie AWS und Google Cloud konnten Unternehmen die Datenspeicherung und -verarbeitung ohne erhebliche Infrastrukturinvestitionen skalieren.

Die Einführung des Internets der Dinge (IoT) führte zu einem Anstieg der Echtzeit-Sensordaten, was die globale Datenproduktion exponentiell erhöhte. Fortschrittliche Technologien wie Streaming-Analysen, KI-gestützte Tools und Algorithmen für maschinelles Lernen wurden entwickelt, um diese Komplexität zu bewältigen.

Derzeit entwickelt sich Big Data durch Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Edge Computing und Data Science weiter.