Che cos'è il big data?

Il concetto di big data è emerso intorno al 1990 quando le organizzazioni hanno dovuto affrontare problemi di gestione e analisi di grandi dataset che superavano le funzionalità dei sistemi tradizionali, come i database relazionali. Le prime discussioni sottolineavano la necessità di scalare le funzionalità di storage e elaborazione poiché le aziende raccoglievano un maggior numero di dati non elaborati da diverse fonti.

Lo sviluppo di tecnologie come Hadoop nel 2006 ha accelerato l'evoluzione dei big data. Il framework distribuito di Hadoop ha consentito lo storage e l'elaborazione di enormi dataset su più server, superando le limitazioni dei sistemi centralizzati. Contemporaneamente, i database NoSQL sono stati introdotti per gestire dati non strutturati e semi-strutturati con un maggior livello di flessibilità e velocità, formando la base per la moderna analisi dei big data.

L'ascesa del cloud computing a partire dal 2010 ha ulteriormente trasformato la gestione dei big data. Piattaforme come AWS e Google Cloud hanno consentito alle aziende di scalare lo storage e l'elaborazione dei dati senza effettuare investimenti significativi nell'infrastruttura.

L'avvento dell'IoT (Internet of Things) ha portato ad un'impennata dei dati dei sensori in tempo reale, aumentando in modo esponenziale la produzione di dati a livello globale. Per gestire questa complessità, sono state sviluppate tecnologie avanzate come l'analisi dello streaming, gli strumenti basati sull'AI e gli algoritmi di apprendimento automatico.

Oggi, i big data continuano ad evolversi grazie alle innovazioni introdotte nell'intelligenza artificiale, nell'Edge Computing e nel data science.