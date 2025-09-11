O que é Big Data?

O conceito de Big Data surgiu nos anos 90 à medida que as organizações enfrentavam desafios para gerenciar e analisar grandes conjuntos de dados que superavam os recursos de sistemas tradicionais, como bancos de dados relacionais. As primeiras discussões enfatizavam a necessidade de armazenamento e processamento escaláveis, pois as empresas coletavam mais dados brutos de diversas fontes.

O desenvolvimento de tecnologias como o Hadoop, em 2006, acelerou a evolução do Big Data. A estrutura distribuída do Hadoop permitiu o armazenamento e o processamento de conjuntos de dados massivos em vários servidores, superando as limitações dos sistemas centralizados. Ao mesmo tempo, os bancos de dados NoSQL foram introduzidos para lidar com dados não estruturados e semiestruturados com maior flexibilidade e velocidade, formando a base para a lógica analítica de Big Data moderna.

O surgimento da computação em nuvem, na época de 2010, transformou ainda mais a forma como as organizações gerenciam grandes conjuntos de dados. Plataformas como AWS e Google Cloud permitiram que as empresas dimensionassem o armazenamento e o processamento de dados sem grandes investimentos em infraestrutura.

O advento da Internet das coisas (IoT) provocou um surto nos dados dos sensores em tempo real, aumentando exponencialmente a produção global de dados. Tecnologias avançadas, como análise de streaming, ferramentas com inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina, foram desenvolvidas para lidar com essa complexidade.

Atualmente, o Big Data continua a evoluir, alimentado por inovações em inteligência artificial, edge computing e ciência de dados.