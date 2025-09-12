大数据的概念早在 20 世纪 90 年代便已出现，当时企业面临着管理和分析大型数据集的挑战，而关系型数据库等传统系统无法处理这些大型数据集。随着企业从各种来源收集到更多的原始数据，早期的讨论强调了对可扩展存储和处理能力的需求。

2006 年，Hadoop 等技术的发展加快了大数据的演进速度。Hadoop 的分布式框架实现了跨多台服务器存储和处理海量数据集，从而克服了集中式系统的局限性。与此同时，为了能够以更高的灵活性和速度来处理非结构化与半结构化数据，NoSQL 数据库应运而生，并为现代大数据分析奠定了基础。

2010 年代，云计算的兴起进一步改变了大数据管理。AWS 和 Google Cloud 等平台使企业能够扩展数据存储和处理，而无需在基础架构方面进行大量投资。

物联网 (IoT) 的出现带来了实时传感器数据的激增，使全球数据生成呈指数级增长。为了应对这种复杂性，人们开发出了流式分析、AI 赋能的工具和机器学习算法等先进技术。

如今，在人工智能、边缘计算和数据科学等领域持续创新的推动下，大数据不断发展演进。