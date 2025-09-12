¿Qué es el big data?

El concepto de big data surgió en la década de los 90, cuando las organizaciones se enfrentaron al reto de gestionar y analizar grandes conjuntos de datos que superaban las capacidades de los sistemas tradicionales, como las bases de datos relacionales. En los primeros debates se hizo hincapié en la necesidad de un almacenamiento y procesamiento escalables, a medida que las empresas recopilaban cada vez más datos sin procesar de diversas fuentes.

El desarrollo de tecnologías como Hadoop en 2006 aceleró la evolución del big data. El marco distribuido de Hadoop permitió el almacenamiento y procesamiento de conjuntos de datos masivos en varios servidores, superando las limitaciones de los sistemas centralizados. Al mismo tiempo, se introdujeron bases de datos NoSQL para gestionar datos no estructurados y semiestructurados con mayor flexibilidad y velocidad, lo que sentó las bases para el análisis moderno de big data.

El auge del cloud computing.en la década de 2010 transformó aún más la gestión del big data. Plataformas como AWS y Google Cloud permitieron a las empresas ampliar el almacenamiento y el procesamiento de datos sin necesidad de realizar inversiones significativas en infraestructura.

La llegada del Internet de las cosas (IoT) trajo consigo un aumento repentino de los datos de sensores en tiempo real, lo que incrementó exponencialmente la producción de datos globales. Para gestionar esta complejidad, se desarrollaron tecnologías avanzadas como el análisis de streaming, las herramientas basadas en IA y los algoritmos de aprendizaje automático.

Hoy en día, el big data sigue evolucionando gracias a las innovaciones en inteligencia artificial, edge computing y ciencia de datos.