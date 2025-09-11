클라우드 인프라 세그멘테이션이란 무엇일까요?

네트워크 세그멘테이션과 마이크로세그멘테이션은 다양한 위협으로부터 IT 네트워크 인프라를 보호하는 검증된 보안 전략입니다. 네트워크를 더 작은 서브네트워크로 분할하고, 개별 워크로드에 세분화된 보안 정책을 적용함으로써 네트워크 보안을 강화하고 성공적인 공격이 미치는 범위를 제한할 수 있습니다.

하지만 많은 보안팀은 클라우드 컴퓨팅의 동적인 특성과 무제한 확장성 때문에 이러한 세그멘테이션 기법이 클라우드 환경에서는 효과가 없을 것이라고 오해하곤 합니다. 그러나 사이버 위협 환경이 계속 발전함에 따라 점점 더 많은 기업이 디지털 생태계를 보호하기 위해 클라우드 인프라 세그멘테이션을 성공적으로 구축하고 있습니다.