クラウド・インフラ・セグメンテーションとは、クラウドネットワークをより小規模で分離されたセグメントまたはサブネットワークに分割する手法のことです。ネットワークのさまざまな部分を互いに分離することで、IT チームはアタックサーフェスを縮小しながら、ネットワークのトラフィックフローをより効果的に制御できます。また、不正アクセスのリスクを最小限に抑え、マルウェアやサイバー攻撃の拡散を制限することで、セキュリティをより簡単に管理できるようになります。

クラウドのネットワークセグメンテーションまたはマイクロセグメンテーションでは、仮想ローカル・エリア・ネットワーク（VLAN）、サブネット、セキュリティグループ、ネットワークアクセス制御リスト（ACL）などの手法やテクノロジーを使用して、クラウドインフラ内に論理的な境界を作成します。個々のワークロード、アプリケーション、リソースをセグメント化して分離することで、ネットワークトラフィックとセキュリティポリシーをきめ細かく制御しながら、許可されたエンティティのみがこれらの資産と通信し、資産を利用できるようにします。