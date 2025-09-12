Was ist die Segmentierung der Cloudinfrastruktur?

Netzwerksegmentierung und Mikrosegmentierung sind bewährte Sicherheitsstrategien zum Schutz der IT-Netzwerkinfrastruktur vor einer Vielzahl von Bedrohungen. Durch die Segmentierung von Netzwerken in kleinere Subnetzwerke und die Erstellung detaillierter Sicherheitsrichtlinien für einzelne Workloads können Teams die Netzwerksicherheit verbessern und das Ausmaß erfolgreicher Angriffe begrenzen.

Viele Sicherheitsteams glauben fälschlicherweise, dass diese Segmentierungstechniken nicht in der Cloud funktionieren, da Cloud Computing dynamisch ist und uneingeschränkte Skalierungsmöglichkeiten bietet. Da sich die Cyberbedrohungslandschaft jedoch permanent weiterentwickelt, segmentieren immer mehr Unternehmen erfolgreich die Cloudinfrastruktur, um ihre digitalen Ökosysteme zu schützen.