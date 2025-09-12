¿Qué es la segmentación de la infraestructura de nube?

Para segmentar la infraestructura de nube, los equipos pueden utilizar redes virtuales y subredes para nubes privadas virtuales con el fin de asignar dinámicamente nuevos servidores, grupos de seguridad y usuarios a una zona nueva o existente dentro de un entorno de TI. Los grupos de seguridad y las ACL de red permiten a los administradores definir reglas para el tráfico entrante y saliente que aíslen eficazmente los recursos y las cargas de trabajo, y controlen la comunicación entre segmentos. Los firewalls y las puertas de enlace pueden inspeccionar los flujos de tráfico de red y aplicar políticas de seguridad para evitar la comunicación no autorizada.

Dado que los entornos de nube son dinámicos y cambian rápidamente, las organizaciones deben integrar las políticas de seguridad de red en la tecnología de gestión de cambios para realizar un seguimiento automático de todos los objetos de la red: direcciones IP, usuarios, grupos de seguridad y etiquetas. Una solución de segmentación unificada que combine los controles de la red física y los centros de datos locales con los controles nativos para un entorno de nube es ideal, ya que los equipos pueden automatizar los cambios en las políticas de seguridad y aplicar políticas consistentes en todo el espacio digital.