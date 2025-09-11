Qu'est-ce que la segmentation de l'infrastructure cloud ?

La segmentation et la microsegmentation des réseaux sont des stratégies de sécurité éprouvées qui permettent de protéger l'infrastructure réseau informatique contre un large éventail de menaces. En segmentant les réseaux en sous-réseaux plus petits et en créant des règles de sécurité granulaires pour chaque charge de travail, les équipes parviennent à améliorer la sécurité du réseau et à limiter la portée des attaques réussies.

De nombreuses équipes de sécurité pensent à tort que ces mêmes techniques de segmentation ne fonctionnent pas dans le cloud, en raison de la nature dynamique et de l'évolutivité illimitée du Cloud Computing. Cependant, à mesure que le paysage des cybermenaces continue d'évoluer, un nombre croissant d'entreprises mettent en œuvre avec succès la segmentation de l'infrastructure cloud pour protéger leurs écosystèmes digitaux.