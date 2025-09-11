Qu'est-ce que la segmentation de l'infrastructure cloud ?

Stratégie essentielle pour la sécurité du cloud, la segmentation de l'infrastructure cloud consiste à diviser un réseau en segments plus petits et isolés afin d'améliorer la sécurité, la gestion et les performances.
La segmentation et la microsegmentation des réseaux sont des stratégies de sécurité éprouvées qui permettent de protéger l'infrastructure réseau informatique contre un large éventail de menaces. En segmentant les réseaux en sous-réseaux plus petits et en créant des règles de sécurité granulaires pour chaque charge de travail, les équipes parviennent à améliorer la sécurité du réseau et à limiter la portée des attaques réussies.
De nombreuses équipes de sécurité pensent à tort que ces mêmes techniques de segmentation ne fonctionnent pas dans le cloud, en raison de la nature dynamique et de l'évolutivité illimitée du Cloud Computing. Cependant, à mesure que le paysage des cybermenaces continue d'évoluer, un nombre croissant d'entreprises mettent en œuvre avec succès la segmentation de l'infrastructure cloud pour protéger leurs écosystèmes digitaux.
Segmentation de l'infrastructure cloud
La segmentation de l'infrastructure cloud consiste à diviser un réseau cloud en segments ou sous-réseaux plus petits et isolés. En assurant l'isolation des différentes parties du réseau, les équipes informatiques peuvent contrôler plus efficacement les flux de trafic réseau tout en réduisant la surface d'attaque, gérer plus facilement la sécurité en minimisant le risque d'accès non autorisé et limiter la propagation des logiciels malveillants et des cyberattaques.
La segmentation ou microsegmentation du réseau cloud crée des frontières logiques au sein de l'infrastructure cloud à l'aide de techniques et de technologies telles que les réseaux locaux virtuels (VLAN), les sous-réseaux, les groupes de sécurité et les listes de contrôle d'accès au réseau (ACL). En segmentant et en isolant les charges de travail, les applications et les ressources individuelles, les équipes peuvent exercer un contrôle granulaire sur le trafic réseau et les règles de sécurité tout en approuvant uniquement les entités autorisées à communiquer avec ces ressources et à y accéder.
Pourquoi est-il important de segmenter l'infrastructure cloud ?
Du fait de la nature dynamique du cloud, les charges de travail du cloud peuvent être plus exposées aux menaces externes que les ressources sur site. Selon le rapport IBM sur le coût d'une violation de données de 2024, 80 % des violations concernaient des données stockées dans des environnements de cloud public, de cloud privé ou de cloud hybride. À mesure que les entreprises migrent leurs charges de travail et leurs applications vers le cloud, elles vont augmenter l'attention qu'elles portent à la sécurité dans le cloud et les investissements qu'elles y consacrent. La segmentation de l'infrastructure cloud offre aux entreprises un moyen très efficace de réduire les risques de violation de données et les dommages causés par les cyberattaques réussies.
Comment segmenter l'infrastructure cloud
Pour segmenter l'infrastructure cloud, les équipes peuvent utiliser des réseaux et des sous-réseaux virtuels pour les clouds privés virtuels afin d'attribuer dynamiquement de nouveaux serveurs, groupes de sécurité et utilisateurs à une zone nouvelle ou existante au sein d'un environnement informatique. Les groupes de sécurité et les listes de contrôle d'accès réseau permettent aux administrateurs de définir des règles pour le trafic entrant et sortant qui isolent efficacement les ressources et les charges de travail, et contrôlent les communications entre les segments. Les pare-feux et les passerelles permettent d'inspecter les flux de trafic réseau et d'appliquer des règles de sécurité afin d'empêcher toute communication non autorisée.
Les environnements cloud étant dynamiques et en constante évolution, les entreprises doivent intégrer des règles de sécurité réseau à leur technologie de gestion des changements afin de suivre automatiquement tous les objets du réseau (adresses IP, utilisateurs, groupes de sécurité et balises). Une solution de segmentation unifiée qui combine des contrôles pour le réseau physique et les centres de données sur site avec les contrôles natifs d'un environnement cloud est idéale, car elle permet aux équipes d'automatiser les modifications des règles de sécurité et d'appliquer de manière cohérente des règles strictes à l'ensemble de l'empreinte digitale.
Avantages de la segmentation de l'infrastructure cloud
La segmentation de l'infrastructure cloud offre aux entreprises et à leurs équipes informatiques les avantages suivants :
- Améliorer la posture de sécurité : les règles de segmentation dans le cloud sont très efficaces pour bloquer les accès non autorisés et empêcher les mouvements latéraux des pirates ou des logiciels malveillants sur l'ensemble du réseau. La segmentation permet également de configurer avec une grande précision les pare-feux, les groupes de sécurité et les contrôles d'accès pour chaque segment.
- Contenir les menaces : en cas de violation de la sécurité ou d'infection par un logiciel malveillant, la segmentation permet de contenir efficacement la menace et de limiter son rayon d'action afin de protéger les autres parties du réseau.
- Simplifier la conformité réglementaire : la segmentation permet aux entreprises de se conformer plus facilement aux normes réglementaires et de démontrer leur conformité en garantissant l'isolation et la protection des données sensibles grâce à des contrôles de sécurité rigoureux. De nombreux cadres réglementaires, tels que la norme PCI DSS, exigent une segmentation afin d'isoler les données et les systèmes sensibles.
- Optimiser les performances : la segmentation de l'infrastructure cloud permet de réduire la congestion du réseau en limitant le trafic et en optimisant les flux au sein de chaque segment.
- Simplifier la gestion du cloud : la division des réseaux complexes et volumineux en segments plus petits et plus faciles à gérer simplifie le travail des équipes de sécurité et des administrateurs réseau.
- Réduire le temps de réponse aux incidents : la segmentation améliore les capacités de réponse aux incidents en contenant les violations à des segments spécifiques, en alertant plus tôt les équipes des menaces potentielles et en réduisant leur impact sur l'ensemble du réseau.
- Protéger les architectures cloud natives : à mesure que les entreprises adoptent des architectures cloud natives qui améliorent la portabilité des charges de travail, la segmentation facilite la tâche essentielle qui consiste à appliquer des règles de sécurité pour protéger ces architectures.
- Prendre en charge la sécurité Zero Trust : en mettant en œuvre l'accès au moindre privilège, la segmentation de l'infrastructure cloud aide les équipes de sécurité à adopter une approche Zero Trust de la sécurité dans le cloud.
Les défis de la segmentation de l'infrastructure cloud
La segmentation de l'infrastructure cloud pose plusieurs défis majeurs aux équipes informatiques.
- Complexité des tâches de gestion : la mise en œuvre et la gestion des règles de segmentation dans les environnements multicloud et hybrides peuvent s'avérer très complexes.
- Maintien de la visibilité : la visualisation et le suivi des réseaux segmentés peuvent s'avérer difficiles lorsque les flux de trafic et les points de terminaison sont répartis sur plusieurs segments.
- Provisionnement des limites : la nature dynamique du cloud signifie que le provisionnement et la gestion des limites de segment nécessitent une surveillance et une mise à jour constantes, ce qui peut peser sur les ressources et augmenter les risques d'erreur de configuration entraînant une violation.
- Réduction de l'impact sur les performances : certaines approches de segmentation impliquent d'acheminer le trafic via des mesures de sécurité et des pare-feux supplémentaires, ce qui peut avoir un impact négatif sur les performances.
- Compatibilité entre les environnements : assurer la compatibilité entre les différents fournisseurs de services cloud et les systèmes sur site est un défi permanent.
- Lacunes en matière de compétences et d'expertise : la segmentation de l'infrastructure cloud peut nécessiter des connaissances et des compétences spécialisées, ce qui peut impliquer l'embauche de personnel supplémentaire ou la formation des équipes de sécurité internes.
- Augmentation des coûts : le coût de la mise en œuvre de la segmentation dans un environnement cloud dynamique peut être élevé.
Pour surmonter ces défis, les équipes informatiques et de sécurité doivent disposer de solutions innovantes qui permettent de mettre en œuvre de manière fluide une règle de sécurité sur différentes infrastructures et de tirer parti de l'automatisation afin de réduire la complexité et la charge de gestion de la segmentation dans le cloud.
Comment mettre en œuvre la segmentation de l'infrastructure cloud
Les équipes informatiques peuvent prendre plusieurs mesures pour mettre en œuvre la segmentation de l'infrastructure cloud.
- Définir les exigences en matière de segmentation : après avoir identifié les données sensibles, les applications critiques et les exigences de conformité, les équipes doivent élaborer des règles de segmentation claires en fonction du niveau de segmentation approprié à chaque ressource.
- Implémenter la microsegmentation : la microsegmentation permet aux équipes d'appliquer des contrôles de sécurité granulaires au niveau de la charge de travail, avec des règles de sécurité précises basées sur les attributs de chaque charge de travail. La microsegmentation permet également aux équipes de respecter les principes Zero Trust.
- Automatiser l'orchestration : l'utilisation de l'infrastructure en tant que code (IAC) et de l'automatisation permet aux équipes de provisionner, gérer et appliquer de manière cohérente les règles de segmentation.
- Surveiller et affiner : la surveillance, la journalisation et l'audit permettent de maintenir la visibilité sur les flux de trafic réseau, les événements de sécurité et l'application des règles, ce qui permet aux équipes d'ajuster les règles de segmentation en fonction des nouvelles failles de sécurité et menaces.
Foire aux questions
La segmentation réduit la surface d'attaque, limite les mouvements latéraux des menaces et isole les données sensibles afin de renforcer la sécurité globale d'une entreprise.
Oui, la segmentation s'applique aussi bien aux environnements multicloud qu'hybrides, mais les équipes informatiques peuvent avoir besoin d'outils et de stratégies plus sophistiqués pour gérer la compatibilité et la complexité.
