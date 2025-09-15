Che cos'è la segmentazione dell'infrastruttura cloud?

La segmentazione dell'infrastruttura cloud è la pratica che consente di dividere una rete cloud in segmenti o sottoreti più piccoli e isolati. Garantendo che le diverse parti della rete siano isolate l'una dall'altra, i team IT possono controllare in modo più efficace i flussi del traffico di rete, riducendo, al contempo, la superficie di attacco, e gestire la sicurezza più facilmente riducendo al minimo il rischio di accessi non autorizzati e limitando la diffusione di malware e attacchi informatici.

La segmentazione della rete nel cloud o microsegmentazione crea confini logici all'interno dell'infrastruttura cloud utilizzando tecniche e tecnologie che includono VLAN (Virtual Local area Network), sottoreti, gruppi di sicurezza ed elenchi di controllo degli accessi alla rete (ACL). Segmentando e isolando singoli carichi di lavoro, applicazioni e risorse, i team possono esercitare un controllo granulare sul traffico di rete e sulle policy di sicurezza, consentendo, al contempo, solo alle entità autorizzate di comunicare con e accedere a queste risorse.